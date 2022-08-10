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Кредиторы Украины по внешним обязательствам дали стране отстрочку

Украина получила отсрочку по внешнему долгу до 2024 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Украина получила отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года. Инвесторы, на долю которых приходится около 75% иностранных облигаций на сумму $19,6 млрд, согласились подождать выплат купона и основного долга до 2024 года, сообщило в среду, 10 августа, агентство Bloomberg со ссылкой на украинский минфин.

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Процесс реструктуризации поддерживается ключевыми союзниками Украины, включая США и Международный валютный фонд, поскольку стране нужны наличные деньги для всего: от выплаты пенсий до участия в вооруженном конфликте. Последняя мера наряду с другими, предложенными кредиторам, может сэкономить государству $5,8 млрд.

«Мы также были рады услышать, что большинство наших инвесторов выразили готовность участвовать в усилиях по послевоенному восстановлению Украины. Надеюсь, рано или поздно мы оправимся от экономического шока из-за <спецоперации> и вернемся на рынок, как всегда, в качестве ответственного и надежного эмитента», — приводит агентство цитату из заявления министерства финансов со ссылкой на уполномоченного по управлению госдолгом Юрия Буцу.

Украина, которая сталкивается с ежемесячным дефицитом государственных финансов примерно в $5 млрд, полагалась на финансирование центрального банка и истощила валютные резервы. Ее экономика может сократиться на треть в этом году, пишет Bloomberg.

Агентство добавляет, что отсрочку платежей по кредитам получили украинские компании «Укравтодор» и «Укрэнерго». Добиться замораживания платежей не удается только по государственной энергетической компании «Нафтогаз», последний срок для одобрения кредиторами отсрочки — 12 августа, отметила «Газета.Ru».

Еще 20 июля международные кредиторы согласились отсрочить выплаты Украины по обязательствам на $3 млрд до конца 2023 года. В совместном заявлении сказано, что по истечении этого срока отсрочка может быть продлена еще на один год.

22 июля международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C». Данный уровень говорит о преддефолтном состоянии экономического положения в стране.

15 мая сообщалось, что украинская власть прибегнет к критическим экономическим мерам (повышению налогов), если российская спецоперация будет длиться еще несколько месяцев.

20 апреля Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% в 2021 году. Речь идет в целом о дефиците сектора публичных финансов, который включает местные бюджеты, социальные фонды, госкомпании.

В тот же день Украина запросила у МВФ ежемесячную выплату в размере $5 млрд на обеспечение функционирования экономики страны в следующие три месяца. Она не учитывает потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства, что потребует максимальных объемов бюджетных средств. На следующий день МВФ согласился с оценкой Киева в необходимости ежемесячной помощи в $5 млрд.

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