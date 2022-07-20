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Кредиторы согласились отсрочить погашение долгов Украины

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Международные кредиторы отсрочили выплаты Украины по обязательствам на $3 млрд до конца 2023 года. Об этом 20 июля сообщило агентство Reuters.

«Мы, как официальные двусторонние кредиторы Украины, намерены обеспечить скоординированную приостановку обслуживания долга. Мы также настоятельно призываем всех других официальных двусторонних кредиторов как можно скорее прийти к соглашению», — заявила группа правительств, в которую входят США, Канада, Франция, Германия, Япония и Великобритания.

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В совместном заявлении группы кредиторов также сказано, что по истечении этого срока отсрочка может быть продлена еще на один год.

Ранее в этот день стало известно, что кабинет министров Украины одобрил постановление о двухлетней отсрочке на выплату внешних долгов в случае одобрительного решения кредиторов. Сообщалось, что договориться об отсрочке необходимо было до 15 августа.

Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов 20 июля заявил, что без внешнего финансирования страна имеет в лучшем случае четыре месяца в запасе.

«У нас есть два-три, возможно, четыре месяца запаса в экономике, но нужно увеличить займы и поддержку от наших международных друзей, надо, чтобы они давали большее финансирование. А внутри страны нужно осторожнее тратить деньги», — сказал он «Укринформу».

По его словам, указ правительства об отсрочке выплаты госдолга является симптомом того, что государство нуждается во внешнем финансировании.

«Внутренние займы постепенно сокращаются, а внешние поступают с опозданием. В свою очередь Нацбанк выкупает долговые обязательства правительства, и таким образом растет давление на гривну, которое в будущем может повлечь за собой определенный экономический кризис», — добавил Милованов.

Накануне, 19 июля, представитель Евросоюза в Киеве Матти Маасикас назвал финансовое положение Украины тяжелым. При этом, по его словам, страна не планирует объявлять дефолт по внешнему долгу. Маасикас уточнил, что государству требуется иностранная помощь, чтобы компенсировать ежемесячный дефицит бюджета в размере €5 млрд.

Газета The Financial Times со ссылкой на экономического советника украинского президента Владимира Зеленского Олега Устенко 13 июля написала, что Киеву необходимо финансирование в размере $9 млрд в месяц от государств Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета. В тот же день президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что Украина получила от финучреждения $1,7 млрд финансирования.

Согласно данным украинского Госстата, годовая инфляция в стране по итогам июня ускорилась до 21,5%, что на 3,1% выше майских данных. Bloomberg отмечает, что этот показатель стал самым высоким за последние шесть лет. В беседе с Forbes бывший заместитель главы НБУ Олег Чурий спрогнозировал, что к концу года инфляция может разогнаться до 30%, а резервы упасть до критически низкого уровня. При этом сценарии, полагает эксперт, Нацбанку придется вновь ввести жесткие ограничения, вплоть до запрета большей части импорта, кроме топлива и вооружения.

Вместе с тем продолжается и обесценивание гривны. Так, в беседе с местной редакцией Forbes заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса объяснил, что «печать» денег сделала фактически невозможным дальнейшее укрепление национальной валюты.

Монетизация госбюджета ускорилась на Украине летом. Так, глава Нацбанка республики Кирилл Шевченко в колонке для «Экономической правды» писал, что только за июнь НБУ провел эмиссию в 105 млрд гривен. За период с марта по апрель, по его данным, было напечатано совокупно 70 млрд гривен.

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