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Глава минфина Украины допустил повышение налогов из-за кризиса

Глава минфина Украины Марченко допустил повышение налогов в стране из-за экономического кризиса
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Фото: TASS/DPA/Frank Hammerschmidt
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Украинская власть прибегнет к критическим экономическим мерам, если российская спецоперация будет длиться еще несколько месяцев. Об этом 14 мая заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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В интервью журналу The Economist Марченко заявил, что ВВП Украины каждый месяц из-за текущей ситуации теряет 5%. По его словам, это является серьезной угрозой для национальной экономики.

«Всемирный банк предсказал, что ВВП Украины сократится примерно на 45% в 2022 году. Наша оценка — 44%. И обе оценки, конечно, крайне неопределенны. Таможенные поступления, составляющие значительную часть государственных налоговых поступлений, упали примерно до четверти (до начала спецоперации. — Ред.) из-за сокращения импорта и отмены многих пошлин», — рассказал украинский министр.

Он указал, что если спецоперация будет идти больше, чем еще «три-четыре месяца», то «потребуются болезненные меры, в том числе резкое повышение налогов и резкое сокращение расходов».

22 апреля стало известно, что Всемирный банк выделит Украине $4,8 млрд на восстановление страны.

20 апреля Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что дефицит госбюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% в 2021 году. В тот же день Украина запросила у фонда ежемесячную выплату в размере $5 млрд на обеспечение функционирования экономики в следующие три месяца.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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