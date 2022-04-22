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Всемирный банк выделит Украине на восстановление $4,8 млрд

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Всемирный банк выделит Украине $4,8 млрд на восстановление страны. Об этом президент страны Владимир Зеленский сообщил 22 апреля в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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Он уточнил, что обратился в банк 21 апреля во время министерского круглого стола.

«С такой помощью мы сможем быстро восстановить государство», — написал он.

Накануне Международный валютный фонд (МВФ) согласился с оценками Киева в том, что потребности страны в финансовой помощи составляют $5 млрд. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рассказала, что эти деньги необходимы в ближайшие несколько месяцев на выплату зарплат, пенсий, обеспечение выполнения государственных функций. По ее словам, прочные валютные резервы у Украины составляют примерно $29 млрд.

Украина 20 апреля запросила у МВФ ежемесячную выплату в размере $5 млрд на обеспечение функционирования экономики в следующие три месяца.

В тот же день в МВФ сообщили, что дефицит государственного бюджета страны в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% в 2021 году. Согласно прогнозам, в последующие годы дефицит будет оставаться также на высоком уровне: 2023-й — 13,1% ВВП, 2024-й — 11,9%, 2025–2026 годы — 10,9–10,8%.

12 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о плачевной экономической ситуации и призвал мировое сообщество помочь уменьшить дефицит госбюджета. По его словам, в настоящее время страна находится в худшем финансовом состоянии.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, а 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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