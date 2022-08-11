Россияне стали быстрее достигать руководящих должностей

За последние 7 лет карьерный путь к большинству мидл- и топ-должностей в России стал короче и для мужчин, и для женщин. При этом если менеджерами среднего звена становятся представители обоих полов, то до топовых позиций гораздо чаще добираются мужчины. Об этом свидетельствует исследование, проведенное сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, с результатами ознакомились «Известия».

Несмотря на то что на позициях менеджеров среднего звена можно встретить представителей обоих полов, некоторые должности всё же являются традиционно мужскими. Так, больше всего представителей сильного пола среди руководителей IT-отдела, начальников сервисно-технической службы (по 97% мужчин), отдела логистики (91% мужчин) и отдела закупок (78% мужчин). Напротив, преимущественно женскими можно считать должности главного бухгалтера (в 92% случаев главбухом является представительница прекрасного пола), начальника отдела кадров (90% женщин), руководителя отдела персонала и отдела обучения персонала (83 и 67% женщин соответственно).

В то же время путь становления мидл-менеджерами у мужчин обычно короче: к позициям руководителя отдела маркетинга, отдела рекламы и отдела обучения персонала мужчины обычно приходят за четыре года, тогда как женщины — в среднем за пять лет. Среди руководителей call-центров преобладают дамы (их 64%), однако если мужчины достигают этой должности в среднем за 3 года, то женщины — за 5 лет. Аналогичная ситуация и с позициями главного бухгалтера, руководителя отдела персонала и планово-экономического отдела: хотя их чаще занимают женщины, мужской путь к этим должностям короче (в среднем по 6 лет от начала карьеры).

Впрочем, и женщины оказываются на некоторых традиционно мужских должностях быстрее конкурентов противоположного пола. По данным исследования, это наблюдается на позициях руководителя отдела логистики (женщины достигают их в среднем за 5 лет, тогда как мужчины — за 6) и руководителя отдела дизайна (4 года против 6 лет). Кроме того, должности начальника отдела кадров, которая считается традиционно «женской», карьеристки также добиваются быстрее (7 лет от начала карьеры против 10 у мужчин).

Что касается топ-менеджмента, то здесь по-прежнему преобладают мужчины: в большинстве случаев именно они занимают высшие должности в российских компаниях. Как выяснили специалисты, исключением в этой тенденции является лишь традиционно женская должность директора по персоналу, однако по сравнению с 2015 годом мужчины стали чаще занимать и эту позицию. Небольшой численный перевес за женщинами также наблюдается на должностях финансового директора и директора по рекламе и PR (55% и 54% соответственно).

За 7 лет, прошедших с момента проведения аналогичного исследования SuperJob, возросла доля женщин на должностях генерального и финансового директоров, руководителя отдела рекламы и PR (плюс по 11 п.п.). Напротив, мужчин стало больше среди директоров по качеству, HR, маркетингу и закупкам (на 16, 11, 14 и 10 п.п. соответственно), а также среди руководителей отделов дизайна, call-центра и логистики (на 14, 13 и 11 п.п. соответственно). При этом продолжительность карьерного пути к большинству должностей топ- и мидл-менеджмента по сравнению с 2015 годом сократилась для представителей обоих полов.

8 августа стало известно, что Минтруд РФ разрабатывает стратегию по обеспечению гендерного равенства до 2030 года, в том числе на рынке труда. В проекте ведомства, помимо обеспечения принципа равных прав и свобод полов, прописана необходимость расширить возможности для самореализации россиянок, а также искоренить стереотипные представления об их социальных ролях.

Как отметила в беседе с «Известиями» доцент Высшей школы экономики (ВШЭ) социолог Ольга Савинская, в стратегии равенства важно фиксировать внимание на неравномерности рынка труда, направлять усилие на увеличение количества женщин в сфере IT и инженерных профессиях, нефтяной отрасли, и именно на лидирующих позициях.