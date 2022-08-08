Социолог оценила разработку новой стратегии гендерного равенства в России

Доцент Высшей школы экономики (ВШЭ), член экспертной группы Общественной палаты Российской Федерации (ОПРФ), социолог Ольга Савинская 8 августа прокомментировала «Известиям» сообщение о том, что Минтруд РФ разрабатывает стратегию по обеспечению гендерного равенства до 2030 года.

Как указано в материалах ведомства, национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023–2030 годы будет направлена на реализацию принципа равных прав и свобод полов во всех сферах жизни, а также на повышение экономической независимости женщин и их вовлеченности в политическую сферу.

«Стратегию равенства мы продвигаем с 90-х годов, это не новинка. Хотелось бы какие-то дополнительные пункты видеть: фиксировать внимание на том, что рынок труда не равномерен, делать какие-то социально-политические усилия, разрабатывать механизмы, чтобы женщин было больше в сфере IT и инженерных профессиях, нефтяной отрасли. Причем не на вспомогательных позициях, а именно на лидирующих. Чтобы с рынком труда что-то происходило, мы должны видеть очень четкие точки, где эти проблемы, и с этим работать», — считает Савинская.

Она также указала на необходимость продвигать проблему насилия в семье. По словам социолога, в прошлой концепции аналогичного документа, который действовал с 2017 по 2022 год, эта тема была недостаточно проработана.

«Если в этом документе мы увидим подвижки по этому вопросу, то это будет в русле глобальных тенденций, потому что тема насилия очень важна в современном мире для множества государств и на западе, и на востоке. России с этим нужно разбираться, чтобы шагать в ногу со временем, а не отставать», — подчеркнула социолог.



Говоря о мерах, которые действительно можно реализовать до 2030 года, Савинская предложила продвигать женщин в те сферы труда, где «очевидно есть сегрегация». Там, по словам эксперта, возникает «стеклянный потолок» для россиянок, то есть невидимый барьер, не позволяющий подниматься по карьерной лестнице. Отличная от этого ситуация — «стеклянный лифт» для мужчин в женском коллективе. Например, устраиваясь на работу в школу, мужчине легче стать директором.



«Нам важно, чтобы общество было гетерогенным, перемешенным, так как интегрированное общество стабильно. Поэтому работа с сегрегацией на рынке труда должна продолжаться. Точка здесь — это женщины технической сфере и промышленности», — добавила доцент ВШЭ.

О разработке обновленной стратегии гендерного равенства накануне, 7 августа, сообщил РБК со ссылкой на документ Минтруда. В нем, помимо обеспечения принципа равных прав и свобод полов, прописана необходимость расширить возможности для самореализации россиянок, а также искоренить стереотипные представления об их социальных ролях.

Ожидается, что стратегия будет реализована в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. В рамках этой работы планируется совершенствование законодательства РФ, проведение научных исследований, включение мероприятий в национальные проекты и госпрограммы. Для этого была собрана межведомственная рабочая группа, в состав которой входят представители органов власти, научного и экспертного сообщества. Работа проходит под руководством первого замминистра труда и социальной защиты Ольги Баталиной.

8 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала создать в стране ведомство, которое бы занималось выработкой и реализацией государственной политики по делам женщин, семьи и детей. Она напомнила, что в 2022 году завершается осуществление Национальной стратегии действий в интересах женщин, в рамках которой было много сделано для укрепления прав женщин в области трудовых и семейных отношений, создания механизмов их профессионального и карьерного роста. Однако проблем еще хватает, отметила спикер. По ее словам, представительство женщин на руководящих постах в политике, в органах власти и бизнесе является недостаточным и не отвечающим их настоящей роли.