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Reuters: индийские компании оплачивают российский уголь в юанях и дирхамах

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Индийские компании для оплаты поставок российского угля стали использовать китайские юани и дирхамы ОАЭ. Согласно таможенным документам, данные которых 10 августа приводит Reuters, республика значительно увеличила в последние месяцы импорт угля из России.

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В июне платежи в других валютах, кроме доллара, стали привычным явлением, так как банки и трейдеры Индии стремились снизить риски нарушений западных санкций против Москвы. В результате чего компании страны оплатили по меньшей мере 742 тыс. т российского угля в валютах, отличных от доллара США. Это составляет 44% от общего объема в 1,7 млн т данного сырья, импортированного в июне из России.

Также кроме юаней и дирхамов для оплаты поставок угля из РФ Индия использовала гонконгские доллары и евро. Так, за июнь в юанях были произведены 31% подобных платежей, а в гонконгских долларах — 28%.

«На евро пришлась оплата менее четверти поставок, а на дирхам ОАЭ — около одной шестой», — указал Reuters.

29 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в сентябре, будет принята договоренность о расширении возможностей использования национальных валют во взаимной торговле.

17 июня глава Минфина РФ Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал, что Россия будет ориентироваться на расчеты в рублях и нацвалютах, доллар токсичен.

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