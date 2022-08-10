В МИД России призвали к сдержанности стороны палестино-израильского конфликта

Москва обеспокоена новым всплеском насилия в зоне палестино-израильского конфликта и выступает с призывом проявить обе стороны максимальную сдержанность, сообщает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность и не предпринимать действий, чреватых срывом достигнутой 7 августа договоренности о прекращении огня между боевиками в секторе Газа и израильской армией», — приводится комментарий дипломата в среду, 10 августа, на сайте российского МИДа.

Как подчеркнула Захарова, «трагические события последних дней убедительно свидетельствуют о необходимости скорейшего налаживания содержательных и результативных палестино-израильских переговоров по всем вопросам окончательного статуса на основе известных резолюций СБ и ГА ООН, а также арабской мирной инициативы».

Она обратила внимание на то, что 9 августа силовиками Израиля был проведен очередной рейд в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ) для уничтожения функционеров «Бригад мучеников Аль-Аксы» — военного крыла палестинского движения ФАТХ. Эта операция привела к массовым протестам сразу в нескольких городах на ЗБРИ и столкновениям арабских жителей с силами безопасности Израиля.

8 августа в МИД РФ сообщили о том, что специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел 7 августа телефонный разговор с председателем политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией относительно ситуации палестино-израильского конфликта. В ходе беседы Богданов указал, что российская сторона продолжает выступать в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы.

Режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта начал действовать с 23:30 воскресенья, 7 августа. В пресс-службе израильского премьер-министра Яира Лапида отмечали, что страна оставляет за собой право применить силу для урегулирования конфликтов в случае несоблюдения режима прекращения огня. Посредником при заключении перемирия между конфликтующими сторонами выступил Египет.

Израиль начал военную операцию 5 августа. В тот день армией обороны еврейского государства были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля было объявлено особое положение.

В результате израильской операции был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» (организация запрещена в России) Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава. Также сообщалось о ликвидации еще одного высокопоставленного командира радикального палестинского движения — члена военного совета и командира южного региона Халеда Саида Мансура.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.