В МИД РФ выступили в пользу восстановления режима перемирия вокруг Газы

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел 7 августа телефонный разговор с председателем политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией относительно ситуации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в понедельник, 8 августа, в МИД РФ.

В ходе беседы Богданов указал, что российская сторона продолжает выступать в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы.

«В ходе беседы Хания информировал о развитии вооруженного противостояния вокруг Газы между Израилем и группировкой «Исламский джихад» (запрещена в РФ). ‹...› Лидер ХАМАС давал высокую оценку активным посредническим усилиям Египта, а также Катара, которые позволили в конечном итоге прийти к соглашению о прекращении огня», — говорится в сообщении ведомства.

Богданов же в ходе беседы подчеркнул, что «надежной гарантией от рецидивов палестино-израильской силовой конфронтации призвано стать создание независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем».

Режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта начал действовать с 23:30 воскресенья, 7 августа. В пресс-службе израильского премьер-министра Яира Лапида отмечали, что страна оставляет за собой право применить силу для урегулирования конфликтов в случае несоблюдения режима прекращения огня. Посредником при заключении перемирия между конфликтующими сторонами выступил Египет.

Позднее, в ночь на 8 августа, на юге Израиля сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.

Также накануне премьер-министр Израиля заявил о завершающей стадии военной операции «Рассвет», направленной против группировки «Исламский джихад». Он отметил, что цели ее были достигнуты.

Израиль начал военную операцию 5 августа. В тот день армией обороны еврейского государства были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля было объявлено особое положение.

В результате израильской операции был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава. Также сообщалось о ликвидации еще одного высокопоставленного командира радикального палестинского движения — члена военного совета и командира южного региона Халеда Саида Мансура.

По последней информации минздрава палестинского анклава, в результате израильских ударов по сектору Газа количество погибших выросло до 41 человека, среди которых 15 детей и четыре женщины. Число пострадавших увеличилось до 311 человек.

Также, по последним данным, с начала обострения конфликта из сектора Газа по Израилю было выпущено около 950 ракет. Из них около 750 долетели до израильской территории.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.