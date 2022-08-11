Чихать в отеле: рост заболеваемости COVID-19 не влияет на продажи туров

Никаких масок, прививок и ПЦР-тестов — во многом поэтому на популярных у россиян курортах активно растет заболеваемость коронавирусом. В Турции число новых случаев составило 406 тыс. в неделю, в Краснодарском крае за месяц оно выросло почти в 12 раз. Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, россияне от туров не отказываются — наоборот, продажи растут, а загрузка отелей Сочи превысила 90%, рассказали «Известиям» в РСТ. Если не хочется сдавать путевки, нужно своевременно ревакцинироваться и вновь вспомнить о масках, предупреждают врачи.

На пляже не без ковида

Заболеваемость в популярной у российских туристов Турции начала резко расти с середины июня. С каждой неделей число новых зараженных увеличивалось примерно вдвое, и с 7 тыс. в неделю выросло до 406 тыс., следует из данных минздрава страны.

Подъем заболеваемости в Турции совпал с отменой всех ковидных ограничений для въезда: с 1 июня у туристов перестали требовать сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты.

Чихать в отеле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Резкий рост заболеваемости зафиксирован и в Абхазии, где за неделю с 1 по 8 августа выявили 312 случаев ковида — в два раза больше, чем неделей ранее.

На российских курортах заболеваемость тоже растет. Так, в Крыму за месяц число заражений и госпитализаций с ковидом выросло более чем в шесть раз, следует из данных стопкоронавирус.рф. 10 августа COVID-19 обнаружили у 201 человека.

В Краснодарском крае заболеваемость за месяц выросла почти в 12 раз — с 67 случаев 10 июля до 775 случаев 10 августа. Число госпитализаций увеличилось почти втрое. В Сочи возобновили санобработку пляжей, парков и транспорта, а у сотрудников сферы обслуживания начнут проверять актуальность прививочных сертификатов.

При этом людей в масках на улицах немного, рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, который сейчас находится в Сочи.

Чихать в отеле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— В торговых центрах кто-то так ходит, но немногие. Обязательного требования носить маски нет, — отметил он.

На фоне роста заболеваемости ковидом продажи у туроператоров не снижаются — наоборот, россияне активно бронируют туры уже на бархатный сезон, поскольку август распродан, сказал Юрий Барзыкин.

— Загрузка отелей Сочи сейчас более 90% . В Крыму — меньше, хотя в августе она подросла благодаря дополнительным поездам. В целом полуостров потерял минимум 30% прошлогоднего потока, — заметил он.

Российские туристы по-прежнему могут добраться самолетом только в Сочи, другие аэропорты юга недоступны.

Избегать толпы

Отказываться от отдыха из-за роста заболеваемости не нужно. Но отправляться в путешествие необходимо, соблюдая меры предосторожности, считает врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Нет ничего удивительного в том, что в местах большого скопления людей при отсутствии ограничительных мер растет заболеваемость коронавирусом. Заражение происходит не столько на пляжах, хотя такие случаи были в Бразилии и Италии, сколько в закрытых помещениях, — рассказал он «Известиям».

По словам врача, наивысшие зоны риска — кафе, ночные клубы и общественный транспорт. Риск возрастает, если человек добирается на отдых «на перекладных» и пользуется несколькими видами транспорта, а российские туристы, например в Европу, могут добраться только так.

Чихать в отеле Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Как уберечься от заражения? Носить маску в поезде и самолете, обрабатывать руки санитайзерами, избегать толпы, — посоветовал Николай Крючков.

Если появились первые признаки заражения (температура, боль в горле, насморк, тошнота, слабость), нужно воздержаться от посещения закрытых помещений вроде ресторанов, чтобы не заразить окружающих. Следует вызвать врача или хотя бы купить в аптеке тест на антиген к коронавирусу, заметил иммунолог.

— При возвращении с отдыха домой не бегите обниматься с родственниками, особенно если они пожилые или имеют хронические заболевания. Выждите неделю, даже если не имеете никаких симптомов ковида. Пообщайтесь по телефону, — продолжил Николай Крючков.

Ревакцинация — это главная мера предосторожности перед поездкой, уверен он. Даже если турист заразится ковидом, то сможет переболеть быстрее и легче и отдых не будет испорчен.

Чихать в отеле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Но прививку следует сделать за три-минимум две недели до поездки — тогда к моменту путешествия сформируется крепкий иммунитет. Если турист спохватился в последний момент, то эффект окажется слабее. Но со временем иммунитет все равно сформируется, поэтому прививаться надо, — рассказал иммунолог.

Раньше путешествия за границу и даже внутри России были связаны с риском завезти в свой регион новые штаммы ковида. Сейчас эта вероятность сохраняется, но на ход пандемии она значительного влияния не окажет, уверен Николай Крючков.

— Привезти что-то такое кардинально новое, чего еще нет в России, из-за границы сложно. Ну, может быть, штамма «Кентавр» станет больше, и только, — заметил он.