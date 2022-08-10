Модель Rodin FZERO оснастили двигателем мощностью 1159 л. с.

Новозеландская автокомпания Rodin Cars представила автомобиль для трековых гонок модель FZERO. Фирма намерена построить 27 экземпляров, первые появятся в 2023 году. Об этом 10 августа сообщило издание Сarscoops.

Компания сообщила, что сделала Rodin FZERO по гоночным канонам. Машина полностью изготовлена из углеродного волокна и весит всего 698 кг. В компании гордятся тем, что все детали уникального автомобиля из углерода производятся на месте, в Новой Зеландии.

Автомобиль приводится в движение четырехлитровым V10 с двойным турбонаддувом мощностью 1159 л. с. Мотор создан Rodin and Neil Brown Engineering. Этот двигатель весит всего 132 кг и считается одним из самый легких и компактных V10.

С мотором работает восьмиступенчатая коробка передач, созданная вместе с Ricardo. Много усилий было потрачено на то, чтобы FZERO тормозил так же хорошо, как и разгонялся. Он оснащен 380-миллиметровыми углеродными тормозными дисками в комплекте с титановыми суппортами.

Для машины был разработан набор сделанных на заказ 18-дюймовых колес OZ Racing.

Издание уточнило, что Rodin FZERO создает на треке прижимную силу до 4000 кг. Производитель не уточнил на какой скорости он достигает этой цифры, но упомянул, что «машина сконструирована так, чтобы проезжать круг быстрее, чем текущий гонщик Гран-при Формулы-1. Гиперкар способен разогнаться 360 км/ч.

29 июля эксперты портала «Авто.ру» сообщили, что жители России в первой половине 2022 года в качестве автомобиля мечты назвали Porsche Taycan, Toyota Camry и ВАЗ-2107. Среди пользователей ресурса нашлись и такие, кто отметил киношный бэтмобиль в качестве автомобиля своей мечты.