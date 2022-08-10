Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС России сбили три украинских самолета над Николаевской областью
Армия
Российские ракеты «Циркон» назвали абсолютным оружием
Мир
Компании Венгрии и Словакии самостоятельно заплатили за транзит нефти через Украину
Мир
Немецкий министр извинилась за возмутившие немцев фото с Кличко
Мир
В Эстонии спрогнозировали борьбу местных с украинцами за жилье
Мир
Хакерская группа Killnet обрушила сайт военной компании Lockheed Martin
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению по Архангельскому мосту в Череповце
Мир
На рассмотрение ЕС внесли вопрос о прекращении выдачи виз россиянам
Мир
Взрыв на газопроводе произошел в Стамбуле
Мир
Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинцев воевать
Мир
Посла КНР вызвали в МИД Британии из-за «агрессивного поведения» Пекина
Мир
Страны G7 призвали Россию «незамедлительно передать» Запорожскую АЭС Украине

Модель Rodin FZERO оснастили двигателем мощностью 1159 л. с.

0
Фото: Rodin Cars
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новозеландская автокомпания Rodin Cars представила автомобиль для трековых гонок модель FZERO. Фирма намерена построить 27 экземпляров, первые появятся в 2023 году. Об этом 10 августа сообщило издание Сarscoops.

Дьявол роется в деталях: в России стали чаще красть автомобили
Многие связывают ситуацию с дефицитом комплектующих

Компания сообщила, что сделала Rodin FZERO по гоночным канонам. Машина полностью изготовлена из углеродного волокна и весит всего 698 кг. В компании гордятся тем, что все детали уникального автомобиля из углерода производятся на месте, в Новой Зеландии.

Автомобиль приводится в движение четырехлитровым V10 с двойным турбонаддувом мощностью 1159 л. с. Мотор создан Rodin and Neil Brown Engineering. Этот двигатель весит всего 132 кг и считается одним из самый легких и компактных V10.

С мотором работает восьмиступенчатая коробка передач, созданная вместе с Ricardo. Много усилий было потрачено на то, чтобы FZERO тормозил так же хорошо, как и разгонялся. Он оснащен 380-миллиметровыми углеродными тормозными дисками в комплекте с титановыми суппортами.

Для машины был разработан набор сделанных на заказ 18-дюймовых колес OZ Racing.

Издание уточнило, что Rodin FZERO создает на треке прижимную силу до 4000 кг. Производитель не уточнил на какой скорости он достигает этой цифры, но упомянул, что «машина сконструирована так, чтобы проезжать круг быстрее, чем текущий гонщик Гран-при Формулы-1. Гиперкар способен разогнаться 360 км/ч.

29 июля эксперты портала «Авто.ру» сообщили, что жители России в первой половине 2022 года в качестве автомобиля мечты назвали Porsche Taycan, Toyota Camry и ВАЗ-2107. Среди пользователей ресурса нашлись и такие, кто отметил киношный бэтмобиль в качестве автомобиля своей мечты.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022