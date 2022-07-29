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Автомобилями мечты в РФ названы Porsche Taycan, Toyota Camry и ВАЗ-2107

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Фото: Global Look Press/Hou Dongtao
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Эксперты портала «Авто.ру» выяснили, о каких автомобилях мечтали жители России в первой половине 2022 года. Самыми привлекательными стали Porsche Taycan, Toyota Camry и ВАЗ-2107. Об этом 29 июля специалисты компании сообщили «Известиям».

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Опрос показал, что автомобилисты разделились на две категории: мечтатели и реалисты. Среди автомобилей у мечтателей фигурируют Porsche Taycan, Tesla Model, BMW пятой серии. У реалистов в почете такие машины, как Toyota Camry, ВАЗ-2107 и Kia Rio.

Аналитики компании составили рейтинг на основе данных своего сервиса «Гараж», он позволяет узнать актуальную цену машины и проверить ее на отзывные кампании. Также в нем есть специальный раздел «Машина мечты», в который любой автовладелец может добавить сюда автомобиль своей мечты и отслеживать предложения о продаже такой техники.

Лидерами категории «Машина мечты» стали BMW пятой и третьей серий и Porsche Taycan. Следующие в рейтинге — Toyota Camry, Mercedes-Benz E-класс, BMW X5, ВАЗ-2107, Ford Focus, Nissan Leaf, BMW M5, Kia Rio. Замыкают топ-20 рейтинга ВАЗ-2114, Hyundai Solaris, Toyota Land Cruiser, Audi A4, Lada Granta.

Среди пользователей ресурса нашлись и такие, кто отметил киношный бэтмобиль в качестве автомобиля своей мечты. Таких набралось 25 человек.

26 июля стало известно, что 17 августа 2022 года стартует производство автомобиля, который тоже претендует для большинства автомобилистов на звание машины мечты. Это Porsche 911 GT3 RS. По утверждению производителя, новинка сочетает в себе модель 911 RSR со средним расположением двигателя и 911 GT3 R GT с задним расположением мотора.

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