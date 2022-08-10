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Аналитики сравнили число дилеров российских и китайских автобрендов в РФ

«Автостат»: Дилеров китайских брендов в России в 1,5 раза больше чем российских
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В России дилеров китайских автобрендов оказалось в 1,5 раза больше, чем продавцов автомобилей российских марок. На середину июля 2022 года в РФ насчитывалось 812 дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей и LCV китайских марок. Общее число автодилеров, предлагающих машины российских брендов, всего 541. Об этом 10 августа сообщило агентство «Автостат».

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В июле было продано 32 тыс. машин в основном российских и китайских марок

Эксперты отметили, что если рассматривать только сегмент легковых автомобилей, то здесь преимущество китайских марок над российскими по количеству дилеров еще сильнее — в 1,75 раза (740 и 422 соответственно).

Среди «китайцев» по количеству дилеров в России лидирует марка Chery, 149 автосалонов. Более сотни автоцентров имеют Haval и Geely (119 и 104 соответственно).

Компания JAC располагает 89 дилерскими центрами. FAW и Changan — по 86, у EXEED — 63.

Остальные автопроизводители из КНР располагают в России менее чем 50 автосалонами.

Специалисты напомнили, что в настоящее время на российском рынке легковых автомобилей присутствуют четыре отечественных автопроизводителя: Lada, «ГАЗ», «УАЗ» и Aurus.

Крупнейшей дилерской сетью обладает Lada. На середину июля 2022 года за ней числится 307 автоцентров. Чуть меньше автосалонов у «ГАЗа» и «УАЗа»: 119 и 113 соответственно.

Отдельно эксперты указали марку Aurus, у которой в России всего два дилерских центра.

3 августа автодилеры России сообщили, что за шесть месяцев 2022 года продали китайских автомобилей на 95,5 млрд рублей. Наибольшую выручку среди китайских автомобилей в РФ показала модель Haval Jolion.

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