Аналитики сравнили число дилеров российских и китайских автобрендов в РФ

В России дилеров китайских автобрендов оказалось в 1,5 раза больше, чем продавцов автомобилей российских марок. На середину июля 2022 года в РФ насчитывалось 812 дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей и LCV китайских марок. Общее число автодилеров, предлагающих машины российских брендов, всего 541. Об этом 10 августа сообщило агентство «Автостат».

Эксперты отметили, что если рассматривать только сегмент легковых автомобилей, то здесь преимущество китайских марок над российскими по количеству дилеров еще сильнее — в 1,75 раза (740 и 422 соответственно).

Среди «китайцев» по количеству дилеров в России лидирует марка Chery, 149 автосалонов. Более сотни автоцентров имеют Haval и Geely (119 и 104 соответственно).

Компания JAC располагает 89 дилерскими центрами. FAW и Changan — по 86, у EXEED — 63.

Остальные автопроизводители из КНР располагают в России менее чем 50 автосалонами.

Специалисты напомнили, что в настоящее время на российском рынке легковых автомобилей присутствуют четыре отечественных автопроизводителя: Lada, «ГАЗ», «УАЗ» и Aurus.

Крупнейшей дилерской сетью обладает Lada. На середину июля 2022 года за ней числится 307 автоцентров. Чуть меньше автосалонов у «ГАЗа» и «УАЗа»: 119 и 113 соответственно.

Отдельно эксперты указали марку Aurus, у которой в России всего два дилерских центра.

3 августа автодилеры России сообщили, что за шесть месяцев 2022 года продали китайских автомобилей на 95,5 млрд рублей. Наибольшую выручку среди китайских автомобилей в РФ показала модель Haval Jolion.