Компании Венгрии и Словакии самостоятельно заплатили за транзит нефти через Украину

Венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно заплатили за транзит нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину. Компании ожидают возобновления поставок в ближайшее врем, сообщает венгерское издание Portfolio.

«Взяв на себя обязательство по комиссии, MOL обеспечил быстрое решение проблемы: по обещанию украинцев, в течение нескольких дней может возобновиться поставка сырой нефти, которая несколько дней назад была остановлена ​​из-за технических препятствий на стороне банка», — приводит издания слова пресс-службы компании.

С аналогичным заявлением выступила также и словацкая компания Slovnaft, которая уже перевела деньги за транзит сырой нефти по трубопроводу «Дружба».

Как сообщает словацкое издание ta3, украинская транспортная компания положительно отреагировала на предложение Slovnaft и MOL оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба».

«Перерыв в поставках произошел после того, как возникли технические проблемы на уровне банков в связи с оплатой транзитных сборов с российской стороны. Тем не менее, производственный процесс на Братиславском НПЗ работает без перебоев и снабжение рынка налажено», — заявил официальный представитель Slovnaft Антон Молнар.

Он также добавил, что Slovnaft и MOL инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами возможности оплаты MOL и Slovnaft транзитного сбора соответственно, что устроило всех участников сделки.

Накануне, 9 августа, российская компания «Транснефть» подтвердила, что «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза.

Данную информацию также подтвердили Венгрия, Чехия и Словакия. При этом венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Известиям», что прекращение «Укртранснафтой» транзита нефти по трубопроводу «Дружба» из РФ через Украину выглядит как несогласованность санкций, у европейского регулятора нет регламента по проведению такого платежа.

В декабре 2019 года был продлен договор между «Транснефтью» и Украиной на прокачку нефти через украинскую территорию до 1 января 2030 года. Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.