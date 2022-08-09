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Венгерская MOL заявила о готовности оплатить транзит нефти по «Дружбе»

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Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN
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Венгерская нефтегазовая компания MOL 9 августа подтвердила, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» остановлены несколько дней назад, и заявила, что инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита.

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«Транспортировка сырой нефти по трубопроводу «Дружба» несколько дней приостановлена, по нашим сведениям, из-за того, что возникли технические проблемы со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

В компании отметили, что хотя у нее достаточно резервов на несколько недель, она постоянно работает над решением проблемы и инициировала переговоры о взятии на себя обязательства по оплате транзита.

Остановку прокачки российской нефти по «Дружбе» также подтвердили Словакия и Чехия. Financial Post со ссылкой на министра промышленности Чехии Йозефа Сикела написало, что чешская компания MERO располагает запасами нефти, которых может хватить, по крайней мере, до второй половины августа, и правительство не планирует использовать свой почти 90-дневный стратегический резерв сейчас.

Ранее в этот день «Транснефть» подтвердила, что «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Известиям», что прекращение «Укртранснафтой» транзита нефти по трубопроводу «Дружба» из РФ через Украину выглядит как несогласованность санкций, у европейского регулятора нет регламента по проведению такого платежа.

По словам аналитика, судьба нефтяных поставок Венгрии, Чехии и Словакии находится под вопросом. Он допустил, что это может быть месть Брюсселя Будапешту за то, что он полтора месяца не давал принять шестой пакет антироссийских санкций, где как раз было эмбарго на поставки нефти из России.

В декабре 2019 года был продлен договор между «Транснефтью» и Украиной на прокачку нефти через украинскую территорию до 1 января 2030 года. Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

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