Транснефть прокомментировала остановку транзита нефти через Украину

Поставки российской нефти транзитом через украинскую территорию были остановлены 4 августа, сказано в сообщении «Транснефти». Соответствующий релиз опубликован «Транснефтью» 9 августа.

По южной ветке нефтепровода «Дружба», которая проходит через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении европейских НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО «Транснефть» и АО «Укртранснафта» на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты. Услуги оказываются в оплаченных объемах.

«Обслуживающий «Транснефть» Банк ГПБ уведомил, что платеж был возвращен в связи с вступлением в силу Регламента ЕС 2022/1269. В том числе был уточнен порядок контроля трансграничных платежей из РФ. На текущий момент европейские банки (корреспонденты) больше не уполномочены самостоятельно принимать решение о возможности проведения той или иной операции. Для подтверждения факта, что операция не попадает в число запрещенных, необходимо получать разрешение от национального уполномоченного государственного органа», — отмечается в сообщении.

Как сообщает компания, трудностей добавляет то, что регуляторы в Европе пока не пришли к одному мнению по алгоритму действий для банков различных юрисдикций, а также не разработали порядок выдачи указанных разрешений.

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