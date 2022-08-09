Аналитик связал остановку транзита нефти по «Дружбе» с несогласованностью санкций

Прекращение «Укртранснафтой» транзита нефти по трубопроводу «Дружба» из РФ через Украину из-за непрохождения платежа в условиях ограничений Евросоюза выглядит как несогласованность санкций, у европейского регулятора нет регламента по проведению такого платежа. Об этом заявил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков во вторник, 9 августа.

Ранее в этот же день компания «Транснефть» сообщила, что 4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке «Дружбы» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Приостановка связана с тем, что российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.

Украинская компания оказывает услуги по транспортировке энергоресурса на условиях предоплаты 100%. Но при осуществлении платежа от 22 июля за транзит в августе деньги были возвращены на счет «Транснефти» 28 июля.

Транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается.

Дело в том, что нет политического решения Киева перекрыть транзит, нет и запрета на получение нефти через «Дружбу» с европейской стороны, отметил Юшков.

«Там просто не проходит платеж «Транснефти» в адрес «Укртраснафты» за оказанную услугу и говорят, что не будут бесплатно качать нефть и не качают ее. Но платеж тоже не запрещено проводить с точки зрения европейских санкций. Там просто этот платеж должен утвердить, чтобы он прошел, специальный европейский регулятор. Европейский регулятор говорит, что да, я бы утвердил, но у меня нет регламента: я не знаю как в общем-то точно делать подобные разрешения либо отказы», — добавил он.

Пока в ЕС не разработают соответствующий регламент, платеж не могут провести.

По словам аналитика, судьба нефтяных поставок Венгрии, Чехии и Словакии находится под вопросом. Он допустил, что это может быть месть Брюсселя Будапешту за то, что он плтора месяца не давал принять шестой пакет антироссийских санкций, где как раз было эмбарго на поставки нефти из России.

Юшков рассказал, что поставки по южной ветке «Дружбы» оплачивала «Транснефть». Если российская компания заложит стоимость транзита в цену нефти и платежи за транзит «Укртранснафтой» будет перечислять в европейские компании – получатели нефти, то эти платежи пройдут. Получается, решить проблему довольно просто: попросить самих покупателей оплачивать транзит, что, по словам аналитика, будет стоить копейки.

Например, транзит нефти по северной ветке «Дружбы» в Польшу и Германию продолжается, потому что транзит через Польшу в ФРГ оплачивает покупатель — немецкие компании. По этой причине все платежи проходят без проблем. Согласно такой схеме, с европейскими фирмами-покупателями можно договориться, чтобы они переводили деньги за транзит «Укртраснафте» и поставки сохранятся, заключил специалист.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил «Известиям», что Венгрия, Чехия и Словакия достаточно быстро почувствуют эффект от остановки транзита. По его словам, действия Украины в данной ситуации являются абсурдными и вызывающими.

Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ 21 июля. До этого, 3 июня, в окончательном чтении был утвержден шестой пакет санкций против России. Ограничительные меры включают в себя отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

По южной ветке поставки осуществляются в направлении европейских НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО «Транснефть» и АО «Укртранснафта» на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100%-ной предоплаты. В декабре 2019 года был продлен договор между «Транснефтью» и Украиной на прокачку через украинскую территорию до 1 января 2030-го.