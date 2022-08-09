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В Госдуме прокомментировали остановку транзита нефти через Украину

Депутат Госдумы Ананских: Чехия, Венгрия и Словакия уже очень скоро почувствуют эффект после остановки транзита нефти
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Фото: ТАСС/Алексей Бабушкин
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских во вторник, 9 августа, прокомментировал остановку поставок российской нефти транзитом через украинскую территорию.

Украина остановила транзит российской нефти по «Дружбе». Онлайн спецоперации 9 августа
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По его словам, Венгрия, Чехия и Словакия достаточно быстро почувствуют эффект от подобных решений.

«Уже через неделю ощущаться будет кардинально, потому что больших нефтезаводов и нефтехранилищ на территории этих стран нет. Они находятся в центре Европы, и им сложно — у них нет таких портов, по которым им могли бы поставлять нефтепродукты», — объяснил Ананских.

Говоря о действиях Украины в данной ситуации, депутат назвал их абсурдными и даже вызывающими.

По словам депутата, Киев требует от других государств принимать решения, которые вредят этим же государствам.

«Все в мире поняли, что иметь дело с артистом на такой высокой госдолжности — очень опасно <...> Действия Украины вредны и ужасны, от их действий страдает множество людей, которые ни в чем не виноваты, — я говорю про жителей Европы», — заключил Ананских.

«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза.

Как указали в «Транснефти», транзит был остановлен 4 августа.

По южной ветке нефтепровода «Дружба», которая проходит через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении европейских НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО «Транснефть» и АО «Укртранснафта» на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100%-ной предоплаты. Услуги оказываются в оплаченных объемах.

В декабре 2019 года был продлен договор между «Транснефтью» и Украиной на прокачку нефти через украинскую территорию до 1 января 2030 года. Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

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