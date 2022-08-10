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Посол РФ в Таллине назвал националистическим заявление премьер-министра Эстонии

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Посол России в Таллине Владимир Липаев заявил, что предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас прекратить выдавать туристические визы россиянам в страны Европы является националистическим. Об этом дипломат заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«То, что это националистическое заявление, это совершенно однозначно. Но надо сказать, что госпожа Каллас уже не первый раз делает подобные громкие заявления, она позиционирует себя как политик европейского масштаба, у нее большие амбиции на будущее, и она считает необходимым напоминать о себе время от времени вот такими декларациями», — отметил он.

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