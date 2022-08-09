Число пострадавших при ЧП на аэродроме в Крыму выросло до девяти
Число пострадавших в результате детонации боеприпасов на аэродроме Саки в районе поселка Новофедоровка в Крыму увеличилось до девяти человек, погибший по-прежнему один. Об этом 9 августа написали в Telegram-канале Минздрава региона.
Уточняется, что семеро пострадавших, включая двоих детей, были доставлены в Сакскую районную больницу. Шестерым из них оказали амбулаторную медпомощь, седьмой на стационарном лечении.
Кроме того, Двое пострадавших самостоятельно обратились в Симферопольскую горбольницу № 6. Их состояние легкой степени тяжести, после оказания необходимой помощи отправлены на дом.
Новость дополняется