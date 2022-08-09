Джонни Депп подписал рекламный контракт с Dior на семизначную сумму

Американский актер Джонни Депп заключил контракт с французским косметическим брендом Dior и станет лицом нового аромата марки. Как сообщил 9 августа портал TMZ, финансовая сумма сделки определяется семизначной цифрой.

Сколько именно денег принесет контракт актеру, не разглашается. Известно, что в рекламную кампанию войдет фотосессия известного фэшн-фотографа Грега Уильямса, которую он сделал в июне в Париже во время совместного выступления Деппа на рок-концерте с гитаристом-виртуозом Джеффом Беком. Тогда многие знаменитости поддержали актера, находившегося в разгаре судебной тяжбы со своей бывшей женой актрисой Эмбер Херд.

До этого Депп уже сотрудничал с Dior в рамках рекламной кампании мужского парфюма Sauvage. Сделка была подписана сторонами в 2015 году, пишет Regnum.

28 июля сообщалось, что Депп на аукционе продал собрание созданных им гравюр, выручив $3,65 млн. На них он изобразил четырех вдохновивших его личностей: гитариста Кита Ричардса, певца Боба Дилана, актера Аль Пачино и актрису Элизабет Тейлор. Каждая из гравюр ушла с молотка за £14,95 тыс. ($18,22 тыс.). Кроме того, актер продал около 780 подписанных копий, доведя общую выручку до £3 млн ($3,65 млн).

Актер продал картины примерно спустя два месяца после того, как 1 июня присяжные огласили вердикт по его делу против бывшей жены Эмбер Херд. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Деппа. Суд обязал актрису выплатить экс-супругу $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс.

В свою очередь 1 августа стало известно, что Херд продала свой дом в Сан-Бернардино в Калифорнии, так как ей не хватает средств для выплаты бывшему мужу компенсации по судебному иску.

2 июня Джонни Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он заявил, что признателен детям и всем людям, кто в него верил, позволил показать миру истину независимо от итогового приговора.