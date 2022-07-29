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Джонни Депп продал собрание собственных гравюр за $3,65 млн

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Фото: REUTERS/Steve Helber
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Актер Джонни Депп продал собрание созданных им гравюр в общей сложности за $3,65 млн. Об этом 28 июля рассказал телеканал Sky News.

Ответный удар: Джонни Депп отсудил у экс-супруги $15 млн
Долгие судебные разбирательства закончились поражением Эмбер Херд

Депп выставил на аукцион в Лондоне картины из серии Friends And Heroes, на которых он изобразил четырех вдохновивших его личностей: гитариста Кита Ричардса, певца Боба Дилана, актера Аль Пачино и актрису Элизабет Тейлор.

Каждая из них ушла с молотка за £14,95 тыс. ($18,22 тыс.). Кроме того, актер продал около 780 подписанных копий, доведя общую выручку до £3 млн ($3,65 млн).

«Я всегда использовал искусство, чтобы выразить свои чувства и поразмышлять о тех, кто для меня важнее всего, о моей семье, друзьях и людях, которыми я восхищаюсь. Мои картины окружают мою жизнь, но я держал их при себе и ограничивал себя. Никто и никогда не должен себя ограничивать», — рассказал Депп.

Актер продал картины примерно спустя два месяца после того, как 1 июня присяжные огласили вердикт по его делу против бывшей жены Эмбер Херд. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Деппа. Суд обязал актрису выплатить экс-супругу $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс.

2 июня Джонни Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он заявил, что признателен детям и всем людям, кто в него верил, позволил показать миру истину независимо от итогового приговора.

14 июля суд отклонил требование Херд провести новое разбирательство по иску ее бывшего супруга. Она мотивировала свое стремление тем, что один из присяжных якобы был не тем, кого вызывали в суд, и это нарушило право актрисы на справедливое судебное разбирательство. Однако судья отклонила требование актрисы, написав в заключении, что «присяжный прошел все проверки».

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