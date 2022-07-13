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Суд отклонил требование Эмбер Херд о новом процессе против Деппа

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Фото: Global Look Press/CNP/Rod Lamkey
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Суд отклонил новое требование 36-летней актрисы Эмбер Херд провести разбирательство по иску о клевете от ее бывшего мужа, американского актера Джонни Деппа. Об этом в среду, 13 июля, сообщает издание New York Post.

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Газета отмечает, что Херд мотивирует свое стремление провести новое разбирательство тем, будто один из присяжных на состоявшихся судебных слушаниях был не тем, кого вызывали в суд. Это нарушило право актрисы на справедливое судебное разбирательство.

Однако судья из Вирджинии Пенни Азкарат отклонила требование актрисы, написав в заключении, что «присяжный прошел все проверки».

«Единственным доказательством перед этим судом является то, что присяжный, как и остальные члены коллегии, следовал присяге, инструкциям и требованиям суда», — передает издание заключение судьи.

1 июня присяжные огласили вердикт по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Деппа. Суд обязал актрису выплатить экс-супругу $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс.

2 июня Джонни Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он заявил, что признателен детям и всем людям, кто в него верил, позволил показать миру истину независимо от итогового приговора.

9 июня стало известно, что у Херд нет денег, чтобы выплатить компенсацию за клевету и судебные издержки Деппу.

Однако в тот же день адвокат актера Бен Чу рассказал, что Депп, возможно, не станет взыскивать с бывшей супруги выигранные в суде $10,4 млн. Чу пояснил, что целью никогда не было получение денег, процесс был вопросом восстановления репутации.

Джонни Депп и Эмбер Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в «трехдневных мучениях с физическим насилием». После этого репутация Деппа сильно пострадала. В числе прочего его лишили роли волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе «Фантастические твари».

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