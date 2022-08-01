Бывшая жена Джонни Деппа актриса Эмбер Херд продала дом

Американская актриса Эмбер Херд продала свой дом в Сан-Бернардино в Калифорнии, так как ей не хватает средств для выплаты бывшему мужу Джонни Деппу компенсации по судебному иску. Об этом 1 августа сообщил развлекательный портал TMZ.

Предполагается, что Херд получила с продажи около $1,05 млн. Дом был куплен актрисой в 2019 году через независимый фонд за $570 тыс.

По данным издания, сделка по продаже была закрыта 18 июля.

21 июля актриса подала апелляцию на решение суда о выплате компенсации в размере $10,35 млн бывшему супругу. Для рассмотрения жалобы звезда «Аквамена» должна внести залог в размере $8,3 млн, но она пока оплатила только $500 для внесения самой апелляции, добавляет «Газета.Ru».

В публикации также отмечается, что Херд отказалась от выплаты, на которую могла претендовать, будучи женой Деппа. Речь идет о гонораре артиста за съемки в четвертой части «Пиратов Карибского моря», за которую он получил $33 млн.

Херд решила этого не делать, но в переписке со своими адвокатами попросила их не раскрывать эти обстоятельства.

1 июня присяжные огласили вердикт по его иску Деппа против бывшей жены. Решение в пользу актера было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Деппа. Суд обязал актрису выплатить экс-супругу $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс.

Рассматривая встречный иск Херд к Деппу, присяжные усмотрели клевету в адрес актрисы в высказываниях одного из адвокатов актера. Ущерб оценен в $2 млн.

Общая сумма компенсации, которую будет обязана выплатить Херд, составляет $8,35 млн. Это больше, чем получила актриса по разводу с Деппом.

2 июня актер признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он заявил, что признателен детям и всем людям, кто в него верил, позволил показать миру истину независимо от итогового приговора.