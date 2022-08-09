В Совфеде назвали махровым нацизмом заявление Каллас по визам в ЕС

Глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас назвал махровым нацизмом заявление премьера Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы не право человека, а привилегия. Об этом он заявил 9 августа.

«Вот он махровый нацизм», — написал политик в своем Telegram-канале.

В свою очередь первый замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT высказал мнение, что Каллас легко делать такие заявления.

«Эстония не самая посещаемая нашими туристами страна… А что касается того, что Эстония или Латвия, или Литва, или на худой конец Польша диктуют всей остальной Европе, что можно, а что — нельзя, это просто свидетельство декаданса жизни Европы», — сказал парламентарий.

Ранее во вторник заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что заявления премьер-министра Эстонии о том, что посещение стран Европы является для россиян привилегией, а не правом, являются «нацистской хренью».

Каллас написала на своей странице в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

8 августа глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России. Она назвала неправильным, что россияне «могут ездить в Европу как туристы», пока проводится российская спецоперация по защите мирных жителей Донбасса.

26 июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Ведомство фиксирует подобные призывы из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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