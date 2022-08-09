Посольство РФ направило ноту протеста в МИД ФРГ из-за акта вандализма в Вернойхене

Посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи с осквернением советского воинского мемориала в городе Вернойхен.

Об этом во вторник, 9 августа, сообщается на сайте посольства.

Уточняется, что накануне в интернете появилось видео, на котором сторонник неонацистских убеждений оскверняет советский воинский памятник, сопровождая свои действия расистскими высказываниями.

«Незамедлительно проинформировали об инциденте местные власти. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств произошедшего, привлечению виновного к ответственности, обеспечению неприкосновенности и сохранности мемориала», — отмечается в сообщении инстанции.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что в Эстонии был осквернен памятник на братской могиле советских воинов.

11 мая сообщалось, что в Литве вандалы осквернили памятник советским воинам — участникам Великой Отечественной войны в городе Скуодас. 8 мая также стало известно об актах вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям, участникам Великой Отечественной войны, в городах Лаздияй и Шауляй.

Всплеск волны осквернений и сноса памятников на Украине и в некоторых странах Европы начался после начала Россией специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Ситуация в регионе накалилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также попросили помощи у России. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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