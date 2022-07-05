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В Эстонии осквернили памятник на братской могиле советских воинов

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Фото: соцсети
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В эстонском городе Раквере неизвестные осквернили братскую могилу у памятника советским воинам. Об этом 4 июля сообщило Delfi.

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«Сегодня в 20:30 в полицию поступило сообщение о том, что возле мемориала на улице Лаял в Раквере были разбиты цветочные горшки и разбросаны свечи. Мемориал не поврежден», — рассказали в департаменте полиции и погранохраны.

На место происшествия выехал патруль, было возбуждено уголовное дело. Личности подозреваемых пока не установлены.

Позднее в местных пабликах социальных сетей сообщили, что на мемориале был найден флаг Украины.

Памятник воинам Красной армии, погибшим при освобождении Эстонии, был открыт в 1951 году. С тех пор он неоднократно подвергался вандализму. В частности, в 2018 году на него было наклеено изображение Адольфа Гитлера. В мае этого года неизвестные уже разбрасывали цветы и свечи, лежавшие у памятника.

11 мая сообщалось, что в Литве вандалы осквернили памятник советским воинам — участникам Великой Отечественной войны в городе Скуодас. 8 мая также стало известно об актах вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям, участникам Великой Отечественной войны, в городах Лаздияй и Шауляй.

Новая волна сноса и осквернений памятников на Украине и в некоторых странах Европы началась на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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