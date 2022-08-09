IKEA завершит распродажу в России 15 августа

Компания IKEA объявила о том, что онлайн-распродажа их продукции на территории России закончится 15 августа. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

«15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что магазины IKEA продолжат оставаться закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. В пресс-службе также добавили, что все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.

Компания также опубликовала список городов, в которые можно оформить доставку.

«Доставка и возможность самовывоза (даже из пунктов выдачи Ozon или Почты России) ограничены городами, где есть магазины IKEA: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города). Также доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск», — указали в пресс-службе.

В понедельник, 25 июля, после приостановки финальной онлайн-распродажи на выходные сеть мебельных магазинов IKEA возобновила возможность приобретать товары на своем сайте, однако для этого посетители должны отстоять электронную очередь. В организации также отметили, что при отсутствии активности в течение 10 минут система вернет пользователя в очередь.

27 июля также сообщалось, что сегмент мебельного рынка России, который освободился после новости об уходе зарубежного профильного ритейлера, готовы частично заполнить в главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН). В пресс-службе ведомства по Свердловской области «Известиям» сообщили, что ГУФСИН уже много лет предлагает бизнес-сообществу инвестировать в данное направление деятельности финансовые средства и поручать заключенным заказы по изготовлению мебели.

16 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Корпорация пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. 27 июня отмечалось, что купить компанию может сооснователь российского производителя мебели Mr. Doors Максим Валецкий.

5 июля в IKEA началась распродажа остатков со складов в России.