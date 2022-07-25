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IKEA возобновила распродажу своих товаров в формате онлайн
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IKEA возобновила распродажу своих товаров в формате онлайн

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Фото: РИА Новости
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После приостановки финальной онлайн-распродажи сеть магазинов IKEA в понедельник, 25 июля, возобновила возможность приобретать товары на своем официальном сайте.

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«Вы находитесь на странице ожидания для перехода на IKEA.ru. Время ожидания зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа», — говорится на сайте.

Сотрудники магазина порекомендовали пользователям не обновлять страницу, чтобы не потерять свое место в очереди. После перехода у покупателей будет достаточно времени для подбора товара и проведения платежа, однако личный кабинет и список покупок доступны не будут.

В организации также отметили, что при отсутствии активности в течение десяти минут система вернет пользователя в очередь.

IKEA в очередной раз приостановил распродажу 22 июля с обещанием продолжить после выходных.

21 июля стало известно, что IKEA намерена поднять стоимость своих товаров в магазинах во всем мире. Отмечается, что к такому шагу компанию вынудили общее повышение затрат на сырье, подорожание электроэнергии и нарушение цепочек поставок в связи с санкциями Евросоюза.

16 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Корпорация пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. 27 июня отмечалось, что купить компанию может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.

5 июля в IKEA началась распродажа остатков со складов в России.

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