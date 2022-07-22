Реклама
Прямой эфир
Мир
Генсек ООН и Шойгу подписали меморандум о поставках российского зерна
Мир
Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS
Экономика
В АКОРТ назвали снижение ставки ЦБ позитивным сигналом для бизнеса и потребителей
Мир
На Китай обрушилась крупнейшая за 20 лет песчаная буря
Мир
В Стамбуле состоялась краткая беседа Шойгу и Эрдогана
Мир
Срок действия соглашения по вывозу зерна составит 120 дней
Мир
Лавров заявил, что Запад перестал создавать препятствия по вопросу зерна
Мир
Киев запросил у Европола доказательства продажи оружия на черном рынке
Экономика
Набиуллина исключила необходимость системной капитализации банковской системы
Мир
IKEA приостановила онлайн-распродажу до конца выходных
Общество
В Москве заочно арестован украинский журналист Гордон

IKEA приостановила онлайн-распродажу до конца выходных

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

IKEA снова приостановила онлайн-распродажу в России и возобновит ее после выходных. Такое сообщение в пятницу, 22 июля, появилось на официальном сайте компании.

Шведский стоп: мошенники придумали сценарий с распродажей IKEA
Как кибераферисты используют ажиотаж вокруг ухода бренда из страны

В сообщении говорится о том, что совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты.

«Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что IKEA намерена поднять стоимость своих товаров в магазинах во всем мире. Отмечается, что к такому шагу компанию вынудили общее повышение затрат на сырье, подорожание электроэнергии и нарушение цепочек поставок в связи с санкциями Евросоюза.

16 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Корпорация пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. 27 июня отмечалось, что купить компанию может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.

5 июля в IKEA началась распродажа остатков со складов в России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022