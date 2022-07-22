IKEA приостановила онлайн-распродажу до конца выходных

IKEA снова приостановила онлайн-распродажу в России и возобновит ее после выходных. Такое сообщение в пятницу, 22 июля, появилось на официальном сайте компании.

В сообщении говорится о том, что совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты.

«Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что IKEA намерена поднять стоимость своих товаров в магазинах во всем мире. Отмечается, что к такому шагу компанию вынудили общее повышение затрат на сырье, подорожание электроэнергии и нарушение цепочек поставок в связи с санкциями Евросоюза.

16 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Корпорация пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. 27 июня отмечалось, что купить компанию может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.

5 июля в IKEA началась распродажа остатков со складов в России.