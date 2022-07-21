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IKEA резко повысила цены на свои товары по всему миру

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Фото: REUTERS/Samuel Rajkumar
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Уходящий из России шведский мебельный ритейлер IKEA намерен поднять стоимость своих товаров в магазинах во всем мире. Об этом сообщает 21 июля немецкий портал Chip 365.

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По данным издания, к такому шагу компанию вынудили общее повышение затрат на сырье, подорожание электроэнергии и нарушение цепочек поставок в связи с санкциями Евросоюза.

В некоторых случаях повышение составит до 100%. Так, если стул Buskbo до февраля 2022 года стоил €99, то теперь он стоит уже €199. А не поднимавшаяся за последние годы цена на шкаф Billy, который всегда стоил €39,39, теперь составляет €55. При этом за 17 лет до этого шкаф вырос в цене всего на €4.

16 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Корпорация пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. 27 июня отмечалось, что купить компанию может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.

5 июля в IKEA началась распродажа остатков со складов в России. Распродать товар обещали в течение нескольких недель в зависимости от наличия продукции. Однако в первый же день сайт компании упал. В IKEA заявили, что страница интернет-магазина была искусственно перегружена конкурентами. После также наблюдались перебои на официальном сайте.

18 июля на онлайн-покупки во время распродажи на территории России были введены ограничения до 10–15 минут. Однако уже 20 июля шведская компания сняла ограничения по времени на ликвидацию своих товаров, но по-прежнему сохранила электронную очередь. В тот же день в интернете появились кадры, на которых видно, как сотрудник одного из магазинов сети IKEA в Санкт-Петербурге уничтожает сковородки: бьет их о мусорные баки, после чего выбрасывает. В компании объяснили данный факт неликвидностью партии товара.

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