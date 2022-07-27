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В ГУФСИН допустили замену мебели IKEA товарами из российских колоний

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Сегмент мебельного рынка России, который освободился после новости об уходе шведского профильного ритейлера IKEA, готовы частично заполнить в главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН). Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства по Свердловской области 27 июля, ГУФСИН уже много лет предлагает бизнес-сообществу инвестировать в данное направление деятельности финансовые средства и поручать заключенным заказы по изготовлению мебели.

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«У нас есть подобный опыт. И в этой сфере уже есть результат. Десятки единиц оборудования по изготовлению любой мебели установлены в цехах колоний ИК-5 и ИК-13 в Нижнем Тагиле, а также ИК-10 в Екатеринбурге. В Екатеринбурге у нас есть много заказов на изготовление мебели. А IKЕА в данном случае просто образное сравнение, которое используют СМИ», — пояснили в ведомстве.

Пресс-служба ГУФСИН также пояснила, что изготовлением мебели в Свердловской области серьезно занимались на протяжении многих лет, еще до ухода шведской компании. Мебель поставляется по всей стране на сотни миллионов рублей в десятки регионов, а может расшириться и до поставок по ближнему зарубежью.

«Если найдутся еще инвесторы, то будем поставлять на миллиарды рублей. Специалистов из осужденных мы готовим в профессиональных училищах, которые сохранились. Мебель изготавливается любая — корпусная, офисная, мягкая, для сада и дачи, а также для школ, детсадов, больниц, санаториев, вузов и так далее. Работаем в рынке, исповедуя принцип «цена и качество», — указали в УФСИН.

16 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Корпорация пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. 27 июня отмечалось, что купить компанию может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.

5 июля в IKEA началась распродажа остатков со складов в России. 25 июля после перерыва на выходные ритейлер возобновил возможность приобретения товаров на своем официальном сайте. Для этого пользователям приходится стоять в электронной очереди.

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