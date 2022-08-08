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Названы самые «азартные» регионы России

Нижегородская область и Ставропольский край вошли в топ-5 регионов по интересу граждан к азартным онлайн-играм
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Фото: Getty Images/Sina Schuldt
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Нижегородская область и Ставропольский край вошли в топ-5 регионов по интересу граждан к азартным онлайн-играм и ставкам на спорт. Исследование, с результатами которого ознакомились «Известия», провел мониторинговый центр «Безопасность 2.0», действующий при Российском фонде мира.

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Специалисты центра проанализировали популярность запросов граждан касательно игр в интернет-казино и букмекерских конторах в поисковых системах за второй квартал 2022 года. При этом интерес к легальным конторам для ставок на спорт за указанный период оказался почти в 5 раз выше онлайн-казино, но общее количество запросов об играх в казино также возросло и составило с апреля по июнь свыше 230 тыс.

«За последнее время многие популярные среди молодежи блогеры и стримеры помимо рекламы в своих роликах легальных букмекерских контор начали также активно рекламировать у себя популярные онлайн-казино, хотя на большинстве стриминговых платформ правилами это делать запрещено», — объяснила руководитель центра «Безопасность 2.0» Российского фонда мира Елена Сутормина.

В топ-15 регионов по интересу к казино онлайн вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Нижегородская область, Ставропольский край, Свердловская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Владимирская область, Волгоградская область, Ростовская область и Республика Татарстан.

В рейтинг субъектов России по запросам о ставках на спорт попали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Краснодарский край, Свердловская область, Республика Татарстан, Челябинская область, Ростовская область, Самарская область, Республика Башкортостан, Красноярский край, Новосибирская область, Саратовская область и Волгоградская область.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин утвердил небанковскую кредитную организацию «Мобильная карта» в качестве единого центра учета перевода ставок букмекерских контор. Распоряжение вступило в силу с 1 сентября 2021 года.

До этого, в декабре 2020-го, был принят закон о создании в России публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр». К ней переходят функции саморегулируемых организаций в сфере азартных игр и другие полномочия. Среди них, в частности, перечисление целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере.

Согласно документу, единому регулятору также передаются полномочия по формированию компенсационного фонда, сформированного за счет взносов организаторов азартных игр для обеспечения их обязательств.

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