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Денежку нашла: почему не удается искоренить подпольный игорный бизнес

Игровые автоматы выдают за устройства для сбора средств на благотворительность
Фото: МВД РФ
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Денежку нашла: почему не удается искоренить подпольный игорный бизнес
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2020-10-16 19:39:06
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В России работа игровых автоматов была ограничена специальными зонами еще 14 лет назад, однако проблема игромании продолжает быть актуальной и по сей день. Дела по обвинению в организации подпольного горного бизнеса расследуются в различных регионах страны. Подробности — в материале «Известий».

Поиграл — и хватит

На днях в Ивановской области завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя города Фурманова. Он обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования. Как сообщает региональная прокуратура, мужчина приобрел игровые автоматы с программным обеспечением, функционирующим как игровое с помощью удаленного сервера. После этого он установил их в арендованном помещении одного из городских кафе. Чтобы скрыть преступную деятельность, обвиняемый оформил устройства как используемые для благотворительности. Оборудование успело поработать несколько месяцев, прежде чем делом заинтересовалась полиция. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Денежку нашла
игравой автомат
Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Немногим ранее в Волгоградской области также была пресечена деятельность нелегального игорного заведения. По данным регионального УМВД, подпольное казино располагалось в офисном здании, а игры проводились на десяти автоматах, подключенных к интернету. В отношении организаторов преступного бизнеса возбуждено уголовное дело.

Держать в зонах

Игорный бизнес в России был ограничен еще в 2006 году, когда вступил в силу закон 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». С тех пор и по сей день такие развлечения разрешены лишь в пределах специально выделенных территорий, так называемых игорных зон. Они находятся в Сочи, на Дальнем Востоке, в Алтайском крае, Калининграде и Ялте

Тем не менее полностью изжить страсть к азартным играм пока не удалось. Борьба с подпольными игорными заведениями очень сложна не только в России. Так, в Китае, где достаточно жесткое антиигорное законодательство, насчитывается до 1 млн подпольных игровых автоматов, в то время как в России их число до принятия закона максимально достигало 400 тыс., рассказывает один из пионеров игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин.

Денежку нашла
игра автоматы казино
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Сегодня существует системы, по которым продолжается игра на всяких устройствах, похожих или не похожих на игровые автоматы. В эти устройства внедряются программы, по которым даже невозможно определить, насколько они являются игровыми. Технологии развились до такого уровня, что даже если вы изымаете программу, то она просто обнуляется и восстановить ее практически невозможно. А даже если и возможно, то это стоит больших денег и требует соответствующих специалистов, — рассказал Слободкин «Известиям».

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Обманы раскрываются

По словам вице-президента Ассоциации деятелей игорного бизнеса Владимира Ильюшина, закон обмануть сложно, и все махинации, связанные с незаконными игровыми автоматами, рано или поздно раскрываются. Так, в игровых автоматах есть программа, благодаря которой случайным образом производится выигрыш. При ее наличии устройство может быть признано игровым. «Несколько лет назад тоже все говорили, что это лотерейное оборудование, а не игровые автоматы, это уже проходили. В любом случае проверкой того, является ли то или иное устройство игровым оборудованием, занимаются правоохранительные органы. Стоит помнить о том, что для их определения сейчас имеются все нормативные акты, ничего не читается двояко, и в этом случае человеку может грозить статья за нарушение законодательства об организации азартных игр», — заключил он.

Бывает и так, что терминалы с азартными играми маскируют под букмекерские продукты. Однако, по словам юриста Дарьи Полянской, экспертиза по уголовному делу, как правило, доказывает, к какому виду оборудования относится тот или иной терминал, и, соответственно, предрешает, будет ли доказан состав преступления.

Денежку нашла
Игровые автоматы
Фото: МВД РФ

Кроме того, в конце сентября вступил в силу закон, который должен будет помешать маскировать игровые автоматы. Так, теперь под регламент подпадает оборудование в букмекерских конторах, тотализаторах, пунктах приема ставок и процессинговых центрах — оно не должно быть игровым, на нем возможно будет только вести учет и обрабатывать ставки, фиксировать результаты, рассчитывать суммы выплат выигрышей, использовать же его смогут только сотрудники конторы. В букмекерских конторах и тотализаторах должны будут в течение года привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями и переоформить лицензии.

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В целом же наказания за нелицензированное проведение азартных игр в 2018 году были ужесточены. Поправки были внесены как в УК РФ, так и в КоАП. Что касается уголовной ответственности, за организацию азартных игр без соответствующей лицензии был установлен штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо обязательные работы от 180 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Зависимость не исчезла

К сожалению, проблема игромании всё равно остается актуальной, рассказал «Известиям» руководитель реабилитационного центра «Развитие» Антон Миронов.

Конечно, всё реже встречаются люди, которые получают эту зависимость в игровых салонах, зато стали популярны различные букмекерские конторы, где можно делать ставки, не выходя из дома, — поделился специалист. — В основном от игровой зависимости страдают мужчины, причем достаточно молодого возраста, от 16 до 35 лет. В последние два-три года количество обращений людей с игровой зависимостью увеличилось в несколько раз. Как правило, обращаются родственники игроманов после того, как те проигрывают деньги, берут кредиты, закладывают машины и квартиры.

Денежку нашла
Игровые автоматы
Фото: МВД РФ

Излечиться от зависимости очень трудно, предупреждает Миронов. «Игрок продолжает верить, что на этом можно зарабатывать, что игра может ему помочь стать богатым и счастливым. Работать еще сложно и в силу того, что таких специализированных программ по борьбе с игровой зависимостью очень мало, их можно по пальцам посчитать», — заключил он.

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