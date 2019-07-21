Игра на выбивание: Роскомнадзор заблокировал 30 тыс. онлайн-казино

С начала года Роскомнадзор заблокировал уже более 30 тыс. сайтов и сообществ, которые рекламировали нелегальные онлайн-казино либо размещали нелицензированные слоты (игровые автоматы). Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. Участники рынка отмечают, что почти каждый второй игрок пользовался услугами «серой зоны», а привлекает незаконный игорный сектор простотой регистрации и обещанием больших выигрышей. Но уже в ближайшее время работа «нелегалов» может усложниться — 18 июля Госдума приняла закон, наделяющий ФНС полномочиями по проведению контрольных закупок для выявления организаторов незаконных лотерей и азартных игр.

Ближе и проще

Количество сайтов, которые занимаются незаконной букмекерской деятельностью, в последние три года неуклонно растет. Для сравнения, как сообщили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора, за весь прошлый год была прекращена работа лишь 47 тыс. таких порталов, а в 2017-м — 39 тыс.

В 2018-м доля клиентов нелицензированных букмекеров достигла 43% от общего количества игроков, рассказал «Известиям» аналитик букмекерского рынка Паруйр Шахбазян. При этом 12% опрошенных, по его данным, пытались поймать удачу исключительно с помощью нелегалов.

— Исходя из того что общий объем рынка по итогам года составил 1,15 трлн рублей, нелегальный рынок ставок можно оценить примерно в 400–440 млрд рублей, — рассказал эксперт.

казино Фото: Depositphotos

Основная причина, по которой клиенты уходят в тень, — сложность процедуры регистрации в легальных букмекерских компаниях, пояснил он. Сегодня игроку нужно лично явиться в пункт приема ставок, а легальные казино существуют только в специально отведенных игорных зонах — в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области. Поэтому сложилась ситуация, когда человеку гораздо проще зарегистрироваться на сайте любой из запрещенных контор.

Это особенно актуально для жителей населенных пунктов, удаленных от крупных городов. Влияет и финансовая подоплека: клиенты зарубежных БК не платят подоходный налог. Кроме того, многие жители регионов воспринимают ставки на спорт или нелегальные игровые автоматы как способ быстрого и легкого обогащения.

Выйти из тени

Тем не менее с тех пор, как в законодательстве было закреплено понятие интерактивных ставок, эта сфера начала естественным образом «обеляться». Однако нелегальные онлайн-казино пользуются популярностью исключительно благодаря простоте доступа, уверен врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. По его словам, люди, склонные к азарту, с большей вероятностью выберут ту компанию, где сделать ставку проще.

— Людьми в этом случае движут три основных мотива: азарт, удовлетворение от победы и возможность не напрягаясь получить денег, — пояснил эксперт. — С медицинской точки зрения зависимости от игр не существует — это лишь вопрос общественного мнения. Например, человек, проводящий вечера на сайте казино — это плохо. А если он будет то же время тратить на шахматы?

казино Фото: Depositphotos

Рост числа сайтов нелицензированных онлайн-казино говорит о необходимости введения дальнейших законодательных мер по легализации отрасли, считает заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.

— Обманывают ли нелегальные букмекеры людей? Конечно, обманывают. Но если несмотря на это им продолжают нести деньги, значит, есть социальный запрос на подобного рода развлечения. А «белый» сектор рынка его пока удовлетворить не может. Если дать больше возможностей для легализации в этой отрасли, «серый» сектор будет сокращаться, ведь у людей нет самоцели играть именно в пиратских казино, — пояснил ученый.

Состоятельные игроки могут позволить себе посещать как игорные зоны России, так и казино в других странах, подчеркнул он. Люди же с меньшим достатком не могут ездить на Алтай или в Краснодарский край, чтобы удовлетворить свою тягу к азарту, — и поэтому обращаются к нелегалам. Однако со временем популярность онлайн-казино начнет снижаться, поскольку этот вид досуга вряд ли оправдает финансовые ожидания граждан со средним и низким доходом.