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Путин утвердил единый центр учета переводов ставок букмекерских контор

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Небанковская кредитная организация «Мобильная карта» утверждена в качестве единого центра учета перевода ставок букмекерских контор. Об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путина, опубликованном 25 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

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«Принять предложения правительства Российской Федерации <...> об определении общества с ограниченной ответственностью небанковской кредитной организации «Мобильная карта» единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов», — указано в документе.

Согласно данным, опубликованным на сайте Банка России, ООО НКО «Мобильная карта» было зарегистрировано 30 июля 2013 года.

Ранее, 12 июня, Путин подписал закон, уточняющий срок вступления в силу отдельных норм, касающихся деятельности единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). Его отдельные положения вступают в силу с 1 сентября и применяются с 1 октября.

До этого, в декабре 2020-го, был принят закон о создании в России публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр». К ней переходят функции саморегулируемых организаций в сфере азартных игр и другие полномочия. Среди них, в частности, перечисление целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере.

Согласно документу, единому регулятору также передаются полномочия по формированию компенсационного фонда, сформированного за счет взносов организаторов азартных игр для обеспечения их обязательств.

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