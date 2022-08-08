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Назван основной фактор ослабления рубля

Экономист Бирюков указал на влияние объемов экспорта на курс российской валюты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На российскую валюту влияет объективное снижение объемов экспорта, поэтому данный фактор является основным аспектом ослабления рубля. Как предупредил 8 августа экономист Максим Бирюков, предугадать диапазон, в котором российская валюта будет находиться в ближайшее время, невозможно, так как отсутствует бюджетный механизм, способный его обеспечить.

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«Основной фактор ослабления рубля — объективное снижение объемов экспорта в недружественные страны по инициативе как импортеров, так и российских экспортеров», — цитирует Бирюкова lenta.ru.

На сегодняшний день данный эффект пока нивелируют цены на некоторые позиции экспорта, считает эксперт. Однако если в мировой экономике начнется замедление, то снижение объемов и цен может оказать сильное влияние как на курс рубля, так и на торговый баланс.

Ранее в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предположения экспертов, считающих, что расширение сотрудничества РФ с Турцией по расчетам в национальных валютах, в том числе за газ, может обрушить доллар, заявил, что увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах с разными странами не имеет своей целью что-то обрушить. Представитель Кремля напомнил о достигнутой значимой договоренности по оплате Турцией части поставляемого газа в рублях.

Накануне начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко рассказал, что на валютном рынке России установился определенный баланс сил: некоторые факторы благоволят рублю, а некоторые играют против него, что и привело к тому, что курс рубля завис.

6 августа Bloomberg сообщил, что иностранные компании, покинувшие Россию, терпят огромные убытки, в частности из-за укрепления рубля. Как заявил исполнительный директор австрийского Raiffeisen Bank Иоганн Штробль, укрепление рубля к евро стало «головной болью» для тех, кто решил ликвидировать свой бизнес в РФ.

В тот же день врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов отметил, что на фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война, предполагающая целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты. Он отметил, что в настоящее время американский доллар укрепился, из-за чего страдают экспортеры. США буквально балансируют между борьбой с инфляцией и поддержкой экспортирующих компаний.

1 августа сообщалось, что рубль после обновления минимумов с 7 июля перешел к укреплению.

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