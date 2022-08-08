Тайвань проведет собственные военные учения с боевыми стрельбами

Вооруженные силы Тайваня намерены провести военные учения с боевыми стрельбами тяжелой артиллерии, имитирующие защиту острова от вторжения. Они пройдут во вторник и четверг в уезде Пиндун на юге острова. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает The New Arab со ссылкой на источник в армии Тайваня.

По словам армейцев, маневры будут включать развертывание сотен военнослужащих и около 40 орудий.

Как уточняет издание, тайваньские учения уже запланированы и не проводятся в ответ на учения Китая. На острове регулярно проходят военные учения, имитирующие китайское вторжение.

Также 8 августа Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) объявила о продолжении учений вокруг острова Тайвань.

Китай начал учения вокруг Тайваня 4 августа после того, как спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетила остров. В МИД КНР отметили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что Соединенные Штаты спровоцировали обострение этой ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

В свою очередь министерство обороны Тайваня 2 августа осудило учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан».

Пелоси прибыла на остров 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Этот визит стал первой официальной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей за последние 25 лет. Китай выразил США решительный протест.

Тайвань является частью Китая, однако уже несколько десятилетий живет как независимое государство. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом поддерживая тайваньские власти.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией были прекращены в 1949 году. Возобновились контакты в конце 1980-х годов.