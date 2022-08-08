Реклама
Прямой эфир
Авто
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 23%
Мир
Анкара заявила о подготовке к новой архитектуре безопасности в Европе
Туризм
Финляндия захотела ограничить транзитный туризм для россиян
Мир
Тайвань проведет собственные военные учения с боевыми стрельбами
Мир
Компании из ЕС попросили британцев очистить газ от опасных примесей
Мир
На Украине могут запретить россиянам въезд в страну на 50 лет
Мир
МИД рассмотрит ответные меры против Латвии из-за давления на россиян при въезде
Экономика
Правительство ФРГ исключило запуск трубопровода «Северный поток – 2»
Мир
Глава Запорожья подписал указ о начале подготовки к референдуму по вхождению в РФ
Авто
Рефрижератор Ford Transit лидирует по остаточной стоимости в РФ
Мир
ВС РФ уничтожили около 150 боевиков ВСУ под Харьковом
Мир
Чехия второй день подряд не выдала ни одной визы украинским беженцам
Сюжет:

Тайвань проведет собственные военные учения с боевыми стрельбами

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Walid Berrazeg
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Тайваня намерены провести военные учения с боевыми стрельбами тяжелой артиллерии, имитирующие защиту острова от вторжения. Они пройдут во вторник и четверг в уезде Пиндун на юге острова. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает The New Arab со ссылкой на источник в армии Тайваня.

По словам армейцев, маневры будут включать развертывание сотен военнослужащих и около 40 орудий.

Дразнить дракона: что доказал Китай ракетными стрельбами у Тайваня
И какими вооружениями пригрозила острову Поднебесная на беспрецедентных учениях

Как уточняет издание, тайваньские учения уже запланированы и не проводятся в ответ на учения Китая. На острове регулярно проходят военные учения, имитирующие китайское вторжение.

Также 8 августа Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) объявила о продолжении учений вокруг острова Тайвань.

Китай начал учения вокруг Тайваня 4 августа после того, как спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетила остров. В МИД КНР отметили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что Соединенные Штаты спровоцировали обострение этой ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

В свою очередь министерство обороны Тайваня 2 августа осудило учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан».

Пелоси прибыла на остров 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Этот визит стал первой официальной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей за последние 25 лет. Китай выразил США решительный протест.

Тайвань является частью Китая, однако уже несколько десятилетий живет как независимое государство. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом поддерживая тайваньские власти.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией были прекращены в 1949 году. Возобновились контакты в конце 1980-х годов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022