Китай объявил о продолжении учений у берегов Тайваня
Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) объявила о продолжении учений вокруг острова Тайвань. Об этом издание «Хуаньцю шибао» сообщило 8 августа.
«Командование восточной зоны НОАК 8 августа продолжило проведение практических совместных учений в море и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, сосредоточив внимание на организации совместных противолодочных и морских десантных операций», — написала газета.
Накануне в НОАК рассказали о проходящих военных учениях в морском и воздушном пространстве в соответствии с существующим планом.
Китай начал учения вокруг Тайваня 4 августа после визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на остров. В МИД КНР отметили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что Соединенные Штаты полностью спровоцировали и единолично создали нынешнюю напряженную ситуацию, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.
В свою очередь министерство обороны Тайваня 2 августа осудило учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан».
Пелоси прибыла на остров 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Это первый официальный визит на Тайвань спикера палаты представителей за последние 25 лет. Китай выразил США решительный протест.
Тайвань — часть Китая, однако уже несколько десятилетий живет как независимое государство. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям.
Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.