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Китай продолжит военные учения у Тайваня в соответствии с планом

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Zha Chunming
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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжает военные учения у берегов Тайваня в соответствии с их планом. Об этом 7 августа сообщила восточная зона командования НОАК.

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«Согласно поставленному плану, восточная зона боевого командования НОАК 7 августа продолжила совместные практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», — заявили военные в WeChat.

Ранее в этот день сообщалось, что несколько групп самолетов, кораблей и беспилотников НОАК были замечены рядом с островами, подконтрольными Тайваню. По данным Тайбэя, в ходе маневров проводилась отработка действий по имитации атак по тайваньским позициям.

Накануне НОАК направила 20 военных самолетов и 14 кораблей в сторону Тайваня. Тайвань в ответ направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.

Ранее, 4 августа, НОАК начала трехдневные масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Было выпущено пять ракет, они упали в японской исключительной экономической зоне. В МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси события пошли бы иначе.

Минобороны Тайваня в свою очередь осудило учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан». В ведомстве заявили, что Китай якобы нарушил правила ООН и Тайвань будет противостоять любым вторжениям на свою территорию.

Пелоси прибыла на остров 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Это первый официальный визит на Тайвань спикера палаты представителей за последние 25 лет. Китай выразил США решительный протест и пообещал ответные меры.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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