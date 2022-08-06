Китай отправил к Тайваню 20 военных самолетов и 14 кораблей

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила 20 военных самолетов и 14 кораблей в сторону Тайваня. Об этом 6 августа сообщило министерство обороны острова.

«20 самолетов НОАК (10 Су-30, четыре J-16, четыре J-11, Y-8 и Y-20) и 14 кораблей провели воздушно-морскую операцию в окрестностях Тайваня 6 августа 2022 года», — заявило ведомство в своем Twitter.

Тайвань в ответ направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.

В ночь на 6 августа над островами, подконтрольными Тайваню, были замечены семь китайских беспилотных летательных аппаратов. Они пролетели над группой крошечных островов, таких как Цзиньмэнь и Мацзу, расположенных в западной части Тайваньского пролива вблизи побережья провинции Фуцзянь материкового Китая.

4 августа Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала трехдневные масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Было выпущено пять ракет, они упали в японской исключительной экономической зоне. В МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси события пошли бы иначе.

Минобороны Тайваня, в свою очередь, осудило учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан». В ведомстве заявили, что Китай якобы нарушил правила ООН и Тайвань будет противостоять любым вторжениям на свою территорию.

Пелоси прибыла на остров 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Это первый официальный визит на Тайвань спикера палаты представителей за последние 25 лет. Китай выразил США решительный протест и пообещал ответные меры.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.