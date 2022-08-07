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Самолеты и корабли КНР вновь были замечены в зоне учений около Тайваня

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Фото: REUTERS/Eastern Theatre Command
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Несколько групп самолетов, кораблей и беспилотников Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были замечены над островами, подконтрольными Тайваню. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщил телеканал «Саньли» со ссылкой на оборонное ведомство Тайваня.

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По данным Тайбэя, в ходе маневров проводилась отработка действий по имитации атак по тайваньским позициям.

Отмечается, что вооруженные силы Тайваня внимательно следили за ситуацией и задействовали самолеты и корабли «для соответствующего реагирования».

Накануне сообщалось, что НОАК направила 20 военных самолетов и 14 кораблей в сторону Тайваня.

Тайвань в ответ направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.

В ночь на 6 августа над островами, подконтрольными Тайваню, были замечены семь китайских беспилотных летательных аппаратов. Они пролетели над группой крошечных островов, таких как Цзиньмэнь и Мацзу, расположенных в западной части Тайваньского пролива вблизи побережья провинции Фуцзянь материкового Китая.

Ранее, 4 августа, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала трехдневные масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Было выпущено пять ракет, они упали в японской исключительной экономической зоне. В МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси события пошли бы иначе.

Минобороны Тайваня, в свою очередь, осудило учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан». В ведомстве заявили, что Китай якобы нарушил правила ООН и Тайвань будет противостоять любым вторжениям на свою территорию.

Пелоси прибыла на остров 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Это первый официальный визит на Тайвань спикера палаты представителей за последние 25 лет. Китай выразил США решительный протест и пообещал ответные меры.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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