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Семь китайских БПЛА были замечены над территорией Тайваня за ночь

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Фото: газета «Ляньхэбао»
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Семь китайских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были замечены над островами, подконтрольными Тайваню. Об этом в субботу, 6 августа, пишет газета «Ляньхэбао» со ссылкой на данные командования тайваньских сухопутных войск.

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«Частота вылетов и количество дронов, появляющихся в воздушном пространстве внешней зоны обороны острова, в последнее время постепенно увеличиваются <...> Находящиеся в гарнизоне войска будут запускать предупредительные сигнальные снаряды в соответствии с инструкциями, также планируется поддерживать высокую наблюдательную и боевую готовность», — говорится в публикации.

Беспилотники КНР пролетели над группой крошечных островов, таких как Цзиньмэнь и Мацзу, которые расположены в западной части Тайваньского пролива вблизи побережья провинции Фуцзянь материкового Китая.

4 августа Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала трехдневные масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Было выпущено пять ракет, они упали в японской исключительной экономической зоне. В МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси события пошли бы иначе.

Минобороны Тайваня, в свою очередь, осудило учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан». В ведомстве заявили, что Китай якобы нарушил правила ООН, и Тайвань будет противостоять любым вторжениям на свою территорию.

Пелоси прибыла на остров 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Это первый официальный визит на Тайвань спикера палаты представителей за последние 25 лет. Китай выразил США решительный протест и пообещал ответные меры.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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