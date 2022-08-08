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В Кремле ответили на слова Зеленского о референдумах на освобожденных территориях

Песков: референдумы на освобожденных территориях Украины хотят проводить сами жители
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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У Москвы в настоящее время нет предпосылок для переговоров с Киевом. Об этом заявил в понедельник, 8 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров после референдумов в Донбассе.

«Это не мы проводим референдум, это планы жителей регионов. К кому Зеленский обращается? Если к гражданам России, то мы не верный адрес, надо у украинцев спросить- почему столько тех, кто не хочет там жить? В настоящий момент нет ни переговоров, ни предпосылок к ним», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности возобновления переговорного процесса.

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Накануне Зеленский заявил, что проведение референдумов в Донбассе станет условием отказа от переговоров с Россией. Он отметил, что если российские власти пойдут по пути псевдореферендумов, они «закроют для себя любые шансы на переговоры с Украиной и свободным миром». Украинский лидер также подчеркнул, что Киев ежедневно без перерыва работает над увеличением поставок вооружения и отправкой на фронт более мощных и дальнобойных систем.

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