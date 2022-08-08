МИД допустил ответные меры против Латвии из-за принуждения россиян к осуждению СВО

В Министерстве иностранных дел России осудили высказывание главы латвийской дипломатии Эдгара Ринкевича, который назвал бессмысленными протесты Москвы из-за того, что граждан РФ, въезжающих в Латвию, проверяют с особой тщательностью и даже заставляют подписывать документы с осуждением специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

В Москве выразили уверенность в том, что эти слова демонстрируют нежелание латвийской стороны исправлять ситуацию.

«В этой связи рассматриваются возможные ответные меры», — заключили «Известиям» в ведомстве.

Информация о том, что россиян, отказавшихся подписать документ с осуждением действий властей РФ, перестали пускать в Латвию, появилась в конце июля. На этом фоне 27 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии Даце Рутка, которой там выразили протест и вручили ноту в связи с давлением на россиян при въезде в республику.

Ринкевич в ответ заявил, что Латвия продолжит «действовать в интересах безопасности».

«Протестовать против того, что мы делаем или не делаем на нашей национальной территории, защищая нашу безопасность и снижая риски, бессмысленно», — цитирует его «Газета.ru».

Кроме того, министр предложил Евросоюзу запретить выдачу россиянам туристических виз. Сама Латвия объявила о прекращении выдачи въездных документов для граждан РФ 5 августа. Исключение составляют случаи въезда на похороны близких родственников.

Вместе с тем вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями» отметил, что Латвия не выдает россиянам турвизы еще с весны 2022 года.