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В Telegram создали канал для отправки солдатам ВСУ эротических фото

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Украинка создала Telegram-канал для отправки эротических фотографий боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает Daily Star.

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Отмечается, что канал создала 39-летняя психолог Анна Рымаренко.

По данным издания, пользователи ежедневно загружают до сотни эротический фотографий, чтобы «поднять боевой дух» украинских солдат.

«Мой друг-солдат пошутил: «Почему бы девушкам не поддержать солдат, присылая свои фотографии в обнаженном виде, это нас очень воодушевит». Я подумала: «Вау! Это хорошая идея», — рассказала Рымаренко историю создания канала.

При этом подруга создательницы канала Дарья Павлова заявила, что девушкам рекомендуют фотографироваться обнаженными или топлес в домашней обстановке, так как порнографические снимки не приветствуются.

Один из солдат ВСУ поделился своими впечатлениями от инициативы девушек. Он заявил, что во время просмотра канала «мечтает о возвращении домой».

Ранее, 3 августа, стало известно о больших потерях ВСУ в боях за поселок Пески в Донецкой Народной Республике. Как рассказал один из украинских боевиков, все человеческие и материальные возможности почти исчерпаны.

В тот же день командующий украинского оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук сообщил, что ВСУ могут при необходимости мобилизовать еще полмиллиона человек.

Как сообщалось 1 августа, Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать вопрос с вручением повесток на улице, заправках и блокпостах.

Ранее, 30 июля, журналистка издания The Grayzone заявила, что президент Украины Владимир Зеленский освободил из тюрем осужденных за серьезные преступления фашистских боевиков для подкрепления истощенной армии.

Кроме того, 21 июля экс-глава Службы внешней разведки Украины (СВР) генерал армии Николай Маломуж подтвердил сообщения о том, что власти Киева решили начать мобилизацию пенсионеров с боевым опытом, поскольку Украине нужны «мощные резервы» для контрнаступления.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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