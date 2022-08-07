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The Grayzone: Зеленский освобождает осужденных педофилов для подкрепления ВСУ
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Фото: Global Look Press/Mykhaylo Palinchak
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Президент Украины Владимир Зеленский освободил из тюрем осужденных за серьезные преступления фашистских боевиков для подкрепления истощенной армии. Об этом заявила журналистка Эша Кришнасвами в статье для американского издания The Grayzone.

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Автор поставила на одну чашу весов решение украинского лидера относительно освобождения преступников, а также запрет Зеленского о деятельности практически всей политической оппозиции в стране.

«Действия Зеленского — это не просто сигнал отчаяния, поскольку его армия подавлена ​​российскими войсками на востоке. Это продлевает фактическую безнаказанность украинских батальонов, кишащих закоренелыми преступниками и неонацистами, уже более восьми лет в качестве официальных силовиков постмайдановского режима», — отметила автор.

В статье в качестве примера освобожденного осужденного приводится командир ныне расформированного батальона «Торнадо» Руслан Онищенко. Автор отметила, что он известен как садист-психопат, причастный к сексуальным домогательствам к детям, жестоким пыткам заключенных и убийствам, а также приверженностью фашизму.

Наряду с Онищенко были освобождены другие боевики. Они хвастались пытками пленных только ради удовольствия.

Ранее, 3 августа, стало известно о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за поселок Пески в Донецкой Народной Республике. Как рассказал один из украинских боевиков, все человеческие и материальные возможности почти исчерпаны.

В тот же день командующий украинского оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук сообщил, что ВСУ могут при необходимости мобилизовать еще полмиллиона человек.

Как сообщалось 1 августа, Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать вопрос с вручением повесток на улице, заправках и блокпостах.

Кроме того, 21 июля экс-глава Службы внешней разведки Украины (СВР) генерал армии Николай Маломуж подтвердил сообщения о том, что власти Киева решили начать мобилизацию пенсионеров с боевым опытом, поскольку Украине нужны «мощные резервы» для контрнаступления.

Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что на фронте началась активная охота на западные артиллерийские установки и ракетные системы — американские РСЗО HIMARS и французские САУ Caesar. Он добавил, что «упорная оборона украинской стороне будет стоить очень дорого».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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