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Посол РФ предупредил о рисках эскалации из-за учений США и Южной Кореи

Посол Александр Мацегора: военные учения США и Южной Кореи могут быть расценены КНДР как провокация
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Фото: Global Look Press/Ryu Seung-Il
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Военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield могут послужить поводом для мобилизации ядерных сил сдерживания КНДР. Об этом в понедельник, 8 августа, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

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«Ким Чен Ын сказал о готовности мобилизовать имеющиеся у КНДР ядерные силы сдерживания войны в качестве реакции на кризисную ситуацию, которая может возникнуть в случае продолжения военных провокаций со стороны американцев или южнокорейцев», — объяснил он в беседе с ТАСС.

По мнению Мацегоры, совместные мероприятия Вашингтона и Сеула, которые должны стартовать 22 августа, могут быть восприняты именно как провокация. Он добавил, что власти США и Южной Кореи отдают себе отчет в том, что подобные маневры сопряжены с риском эскалации, однако это понимание их не останавливает.

«Получается, они сами подталкивают северокорейцев к реакции по принципу «острием против острия». Вот что вызывает самую серьезную обеспокоенность», — заключил дипломат.

Ранее, 1 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНДР готовится к проведению седьмого ядерного испытания. Он назвал ядерную программу страны незаконной.

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын заявил 28 июля, что КНДР готова к военным столкновениям с США. По мнению аналитика Центра экспертного сопровождения политических процессов Петра Колчина, которое он высказал 28 июля, Северная Корея продемонстрировала готовность к вызовам со стороны потенциальных противников.

Между тем, 26 июля аналитик Сергей Кондратьев оценил ядерную опасность КНДР как низкую. Несмотря на успехи в области ракетостроения, у Пхеньяна по-прежнему есть проблемы с разработкой систем доставки ядерного оружия. Немаловажно и то, что Северная Корея не заинтересована в открытом конфликте с другими странами, подчеркнул Кондратьев.

В июне был опубликован доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира СИПРИ, где отмечалось, что на сегодняшний день риск реального применения ядерного оружия находится на наивысшем уровне со времен окончания холодной войны. Эксперты уверены, все державы «ядерного клуба» (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) намерены увеличить число боеголовок в ближайшие годы, если напряжение между мировыми державами не будет урегулировано.

Пхеньян объявил о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1993 году. Окончательно государство вышло из него в январе 2003 года. В сентябре 2017 года КНДР сообщила об успешном взрыве водородного заряда, после чего заявила о завершении разработки атомного оружия, провозгласив себя ядерной державой.

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