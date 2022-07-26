Аналитик оценил ядерную опасность Северной Кореи

Аналитик, замруководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, курирующий проекты в сфере атомной промышленности, оценил во вторник, 26 июля, ядерную опасность Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

По его словам, Северная Корея достигла определенных успехов в части ракетостроения, несмотря на то что некоторые проблемы с разработкой систем доставки ядерного оружия всё еще остаются. При этом вероятность того, что страна пойдет на открытый конфликт с другими государствами и использует подобные технологии, достаточно невелика.

Накануне глава минобороны Республики Корея (РК) Ли Чжон Соп заявил, что власти КНДР с 2018 года увеличили запасы оружейного плутония и урана для ракетных боеголовок примерно на 10%.

«Прежде всего, хотелось бы напомнить, что Южная Корея довольно часто говорит о каких-то событиях, якобы имеющих место в Северной Корее, но в итоге они не подтверждаются другими источниками. Так что и здесь у нас не может быть полной уверенности в правдивости этой информации, — сказал Кондратьев. — Второе — наращивание вооружений — это всё же достаточно естественный процесс», — сказал Кондратьев в разговоре с Lenta.Ru.

При этом эксперт отметил, что в последние годы все государства, обладающие ядерным боезапасом, делают ставку на его увеличение.

«Тем же занимается, кстати, и Китай. Думаю, Северная Корея вполне могла воспользоваться непростой политической ситуацией», — допустил аналитик.

Также Кондратьев напомнил, что ядерный боезапас — это не только ракеты, но и средства доставки. Все последние годы Северная Корея испытывает их.

Кроме этого, Кондратьев подчеркнул, что главным мотиватором к созданию ядерного оружия в Северной Корее послужило стремление защититься от прямого военного вмешательства со стороны США и их союзников.

Специалист добавил, что сегодня в целом весь мир поддерживает тренд на сокращение ядерного оружия, денуклеаризацию Корейского полуострова, и вероятность того, что КНДР вдруг решит напасть на соседние государства, достаточно низкая.

«Мы вряд ли можем ожидать какой-то катастрофы. Кроме того, подобный итог поставит в крайне непростое положение Россию и Китай, потому что все понимают, что конфликт в этом регионе станет в том числе вызовом и для нашей безопасности», — заключил он.

Ранее в этот день в Южной Корее заявили, что КНДР может провести ядерное испытание 27 июля, пишет REGNUM.

По мнению министра по делам объединения Республики Корея Квон Ен Се, существует возможность проведения испытаний оружия в 69-ю годовщину перемирия в Корейской войне (1950–1953 годы). Пхеньян называет данный праздник Днем Победы в Отечественной освободительной войне.

Последнее подобное испытание КНДР проводила в 2017 году. По сведениям спецслужб США и Южной Кореи, мероприятия по подготовке к еще одному испытанию на полигоне Пунгеры завершены.