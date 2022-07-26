В Южной Корее предупредили о возможных ядерных испытаниях КНДР в среду
В Южной Корее заявили, что КНДР может провести ядерное испытание в среду на этой неделе. Об этом написала газета The Korea Herald со ссылкой на слова министра по делам объединения Республики Корея Квон Ен Се 26 июля.
Он считает, что существует возможность проведения испытаний оружия в 69-ю годовщину перемирия в Корейской войне (1950–1953 гг.) — 27 июля. Пхеньян данный праздник называет Днем Победы в Отечественной освободительной войне.
Последнее подобное испытание КНДР проводила в 2017 году. По сведениям спецслужб США и Южной Кореи, мероприятия по подготовке к еще одному испытанию на полигоне Пунгеры завершены.
Ранее, 27 июня, военные Южной Кореи начали полевые учения из-за возможных испытаний Северной Кореей ядерного оружия. Военнослужащие также отрабатывали инструкцию по оказанию своевременной поддержки в случае проблем с логистикой на поле боя.
Как стало известно 24 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о необходимости наращивания оборонного потенциала страны, чтобы противостоять вмешательству извне.
Ранее, 5 июня, вооруженные силы США и Южной Кореи провели совместные учения с боевой стрельбой, используя ракеты. Военные запустили оружие в сторону Японского моря. В свою очередь в индо-тихоокеанском командовании Вооруженных сил США отметили, что Вашингтон и Сеул выступают за «мир и процветание» на Корейском полуострове и во всем Индо-Тихоокеанском регионе.
В этот же день КНДР выпустила восемь баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, вследствие пуска японская сторона выразила Северной Корее официальный протест. Всего Северная Корея в 2022 году выпустила 18 ракет.