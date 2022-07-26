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В Южной Корее предупредили о возможных ядерных испытаниях КНДР в среду

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Фото: Global Look Press/AFLO
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В Южной Корее заявили, что КНДР может провести ядерное испытание в среду на этой неделе. Об этом написала газета The Korea Herald со ссылкой на слова министра по делам объединения Республики Корея Квон Ен Се 26 июля.

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При штатном сценарии она могла бы достигнуть Восточного побережья США

Он считает, что существует возможность проведения испытаний оружия в 69-ю годовщину перемирия в Корейской войне (1950–1953 гг.) — 27 июля. Пхеньян данный праздник называет Днем Победы в Отечественной освободительной войне.

Последнее подобное испытание КНДР проводила в 2017 году. По сведениям спецслужб США и Южной Кореи, мероприятия по подготовке к еще одному испытанию на полигоне Пунгеры завершены.

Ранее, 27 июня, военные Южной Кореи начали полевые учения из-за возможных испытаний Северной Кореей ядерного оружия. Военнослужащие также отрабатывали инструкцию по оказанию своевременной поддержки в случае проблем с логистикой на поле боя.

Как стало известно 24 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о необходимости наращивания оборонного потенциала страны, чтобы противостоять вмешательству извне.

Ранее, 5 июня, вооруженные силы США и Южной Кореи провели совместные учения с боевой стрельбой, используя ракеты. Военные запустили оружие в сторону Японского моря. В свою очередь в индо-тихоокеанском командовании Вооруженных сил США отметили, что Вашингтон и Сеул выступают за «мир и процветание» на Корейском полуострове и во всем Индо-Тихоокеанском регионе.

В этот же день КНДР выпустила восемь баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, вследствие пуска японская сторона выразила Северной Корее официальный протест. Всего Северная Корея в 2022 году выпустила 18 ракет.

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